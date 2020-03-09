「三桶油」急跌拖累，港股瀉９１６點午收２５２３０，力守兩萬五

《經濟通通訊社９日專訊》新冠肺炎疫情在全球擴散，上周五（６日）美股延續跌勢，隨後

俄羅斯與石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）之間的磋商破裂，油價急插兩成，道指期貨亦急挫逾千點

，港股今早裂口地開１０１２點，報２５１３４點。「三桶油」亦因油價受沽壓，其中中海油（

００８８３）早段更急瀉逾兩成，拖累港股一度跌至２５０２５點，插１１２１點，險守兩萬五

。隨後港股喘穩，跌幅曾收窄至８２５點，報２５３２１點，為半日最高位。最終中午收市報２

５２３０點，跌９１６點或跌３﹒５０％，主板成交８３３﹒６６億元。國企指數報１００５６

點，跌４００點或跌３﹒８３％。

Ａ股方面亦走低，上證綜合指數報２９６１點，跌７３點或跌２﹒４１％，成交２６５４﹒

６３億元人民幣。深證成份指數報１１２５４點，跌３２８點或跌２﹒８４％，成交３９９４﹒

３４億元人民幣。

重磅股方面，友邦（０１２９９）獲瑞銀下調目標價，半日跌４﹒８％，報７２﹒４元；騰

訊（００７００）挫３﹒２３％，報３８３元；港交所（００３８８）走低２﹒０４％，報

２５０﹒２元；平保（０２３１８）下跌３﹒７１％，報８４﹒４５元；中移動（００９４１）

下滑３﹒０６％，報５８﹒６５元；匯控（００００５）跌２﹒７６％，報４９﹒２５元。



＊「三桶油」受沽壓，中海油插逾一成六包尾＊



俄羅斯反對石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）提出的大幅減產以穩定油價的提議，油組以取消對

其自身產量的所有限制回應，引發油市恐慌，油價急插逾兩成，「三桶油」亦受累。中海油

（００８８３）瀉１６﹒４８％，報８﹒８７元，為表現最差藍籌；中石油（００８５７）插９

﹒３％，報２﹒７３元；中石化（００３８６）跌４﹒３３％，報３﹒７６元；昆侖能源

（００１３５）急挫１０﹒２６％，報４﹒８１元；中海油服（０２８８３）蒸發

１７﹒７８％，報８﹒６元。

銀保監日前表示，受疫情影響，銀行總體不良貸款會出現一定程度的上升，對此其已有充分

估計，內銀股亦隨大市下跌。中國銀行（０３９８８）跌２﹒５９％，報３﹒０１元；農業銀行

（０１２８８）下滑１﹒８９％，報３﹒１２元；建設銀行（００９３９）走低２﹒０５％，報

６﹒２２元；工商銀行（０１３９８）跌２﹒９９％，報５﹒２元；招商銀行（０３９６８）挫

３﹒５８％，報３６﹒４元。

海南省政府提出新出讓土地建設的商品住房，實行現房銷售制度，即不准發展商賣樓花，內

房股亦全線下挫。華潤置地（０１１０９）急跌４﹒８９％，報３５元；碧桂園（０２００７）

挫４﹒２１％，報１０﹒０２元；融創中國（０１９１８）跌４﹒０８％，報４２﹒３５元；萬

科企業（０２２０２）走低３﹒１９％，報３０﹒３５元；龍湖集團（００９６０）下跌３﹒９

１％，報３５﹒６元。



＊港股通調整名單生效，多隻新貴逆市造好＊



上周五（６日）上交所及深交所公布港股通調整名單，多隻港股通新貴逆市造好。其中，心

動公司（０２４００）新手遊獲批，半日飆１０﹒５６％，報２７﹒７５元；中手游

（００３０２）料年度純利增逾七成，升３﹒４１％，報３﹒６４元；中國飛鶴（０６１８６）

漲２﹒９４％，報１１﹒９元；保利物業（０６０４９）軟０﹒０７％，報６９﹒７５元；維亞

生物（０１８７３）揚１﹒８％，報４﹒５２元。

港股今早裂口低開逾千點，跌市下逆向ＥＴＦ受捧。ＦＩ二南方恆指（０７５００）上漲７

﹒２７％，報７﹒６７元；ＦＩＧＸ國指（０７３６２）升４﹒３３％，報６﹒２６元；

ＦＩＧＸ恆指（０７３３６）揚３﹒９９％，報５﹒９９元；ＦＩ三星國指（０７３２８）走高

４﹒０９％，報５﹒０９元；ＦＩ三星恆指（０７３１２）上升３﹒６５％，報４﹒８３元。

港股急挫，本地地產股受壓。太古Ａ（０００１９）挫４﹒９％，報６５﹒９５元；

新世界發展（０００１７）下跌４﹒６４％，報９﹒４５元；信和置業（０００８３）走低

４﹒１３％，報９﹒９７元；長實集團（０１１１３）跌４﹒４％，報４５﹒６５元；新鴻基地

產（０００１６）下滑２﹒４３％，報１０８﹒４元。（ｆｚ）

