油價債息齊跌，港股瀉１０１２點開２５１３４點，國指跌４３８點

《經濟通通訊社９日專訊》石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與俄羅斯組成的聯盟瓦解，市場預

料將會引起全球石油價格戰，國際油價曾一度大瀉三成，引起全球恐慌，道指期貨現時跌千點至

２４７００點關，而十年期國債息率跌至０﹒５２３厘。亞洲股市今早全面急挫，日經失守二萬

點關口並暴跌８５８點，首爾指數跌５９點。港股方面亦現恐慌，恆指低開１０１２點，「三桶

油」穩佔恆指跌幅榜首，中海油（００８８３）急跌兩成一，中石油（００８５７）跌逾一成，

中石油（００３８６）亦跌逾７％，三股合共拖累恆指跌１６６點。另外，環球股市恐慌亦令多

隻重磅股捱沽，匯控（００００５）失守５０元關口，而騰訊（００７００）亦低開近４％並失

守３８０元關口。

恆生指數報２５１３４點，跌１０１２點或跌３﹒８７％，主板成交４１﹒３１億元。國企

指數報１００１８點，跌４３８點或跌４﹒１９％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌３﹒２６％，報４９元；港交所（００３８８）跌

１﹒５７％，報２５１﹒４元；騰訊控股（００７００）跌３﹒９９％，報３８０元；中國移動

（００９４１）跌２﹒４８％，報５９元；友邦保險（０１２９９）跌５％，報７２﹒２５元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） ８﹒３０元 跌２１﹒８５％

中石油 （００８５７） ２﹒７０元 跌１０﹒３０％

中石化 （００３８６） ３﹒６４元 跌７﹒３８％

中生製藥（０１１７７） １１﹒６０元 跌５﹒８４％

華潤置地（０１１０９） ３４﹒７０元 跌５﹒７１％

舜宇光學（０２３８２） １２１﹒５０元 跌５﹒５２％

萬洲國際（００２８８） ７﹒８８元 跌５﹒１７％

友邦保險（０１２９９） ７２﹒２５元 跌５﹒００％

中國人壽（０２６２８） １７﹒２０元 跌４﹒９７％

瑞聲科技（０２０１８） ５０﹒００元 跌４﹒９４％

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（ｕｌ）

