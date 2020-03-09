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即市新聞

09/03/2020 16:42

《盤後部署》港股跳水或是最佳買入機會，料２４５００反彈力強

　　《經濟通通訊社９日專訊》由於油組（ＯＰＥＣ）與俄羅斯就減產問題不歡而散，因此
ＯＰＥＣ首先出招調低油價，利用價格戰迫使俄羅斯重返談判局，惟油價受消息影響急瀉，國際
油價曾失守３０美元關口，而道期更曾跌逾千點，美國１０年國債孳息率跌至０﹒５厘關。亞洲
股市急挫，恆指今早隨即低開逾千點，「三桶油」受國際消息影響急瀉，中海油（００８８３）
更曾跌逾兩成，其他重磅股如騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）分別跌逾３至５％，最
終恆指全日收２５０４０點，下跌１１０６點或４﹒２３％。主板成交大增５９﹒９％至
１６９６﹒４４億元。國企指數失守萬點大關，報９９８４點，跌４７２點或４﹒５２％。
　　內地股市同樣重挫，上證綜合指數報２９４３點，下跌９１點或下跌３﹒０１％；深證成份
指數報１１１０８點，下跌４７４點或下跌４﹒０９％。兩市全日成交增１３％至１０８６２億
元，再破萬億。

＊沙特自損八百傷俄國一千，美波士頓聯儲主席憂慮ＱＥ效力減弱＊

　　由於油組與俄羅斯就油產談判問題破裂，油組對外宣稱石油日產量增至每日千萬桶，甚至可
能到１２００萬桶亦不出奇，這種「自損一千，傷敵八百」的行為，只希望俄羅斯能重返談判桌
。惟過程可能先苦後甜，因國際油價已創２０年低位，而沙特阿美股價更一度跌穿招股價，高盛
分析師指，油價不排除可能跌至２０美元關口。事實上，新冠肺炎來襲已經令國際油價需求陷入
混亂，而油價突然急挫雖然有利於航運及物流相關行業，但亦間接引起國際股市恐慌，目前俄羅
斯以不變應萬變，俄方認為目前評估影響仍言之尚早，似乎短時期內未必重返談判桌。
　　而近期美國提早今入減息狀態，不少市場人士美國應該盡快進入「零息時代」，惟波士頓聯
儲主席Ｅｒｉｃ　Ｒｏｓｅｎｇｒｅｎ表示，假如短期利率和十年期國債都接近零利率，那麼傳
統量化寬鬆效力將會減弱，而美聯儲應該被允許全面進入市場購買更多資產。假如真的貼近零息
，意味聯儲局無辦法大規模買入長債來壓低利率，而該措施亦是上一次聯儲局對抗衰退時後的法
寶。目前十年期國債跌至０﹒５厘水平，３０年債息亦失守１厘至０﹒８６厘水平。

＊港股再度跳水逾千點，２４５００成最後防線＊

　　受國際消息影響，道期急挫債息攀升，連帶港股亦向下挫逾千點。港股近年來於２４５００
左右有強勁反彈力，恆指於半年間下跌近５０００點，相信已累積一定跌幅，但預料四大重磅股
業績表現尚可，相信業績仍能撐起股價表現，預料港股是次反彈力度頗強，投資者如開好倉或溝
淡的話，現時可能是良好買入機會。假如恆指失守２４５００終極關口，恆指便有機會進一步失
守跌落２００００點關口，甚至更低水平。（ｕｌ）

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