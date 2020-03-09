《異動股》油價創２９年最大跌幅，中海油開市瀉近２２％

《經濟通通訊社９日專訊》中海油（００８８３）現價開跌２１﹒８５％，報８﹒３元，成

交約３３５１萬股，涉資２﹒８０億元。

石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與俄羅斯之間的減產協議於上周五（６日）以談判破裂告終，

沙特阿拉伯國營油企沙特阿美周六（７日）宣布降低４月原油價格，亞洲每桶原油減幅達４至６

美元，美國每桶原油減幅則達７美元。創１９９１年美國在伊拉克發動戰爭以來的最大跌幅。

布蘭特期油大插水，曾一度急插３１％至每桶３２﹒０５美元。

其他石油股同樣急瀉，中石油（００８５７）瀉１０﹒３％，報２﹒７元；中石化

（００３８６）挫７﹒３８％，報３﹒６４元；中海油服（０２８８３）瀉２０﹒８４％，報８

﹒２８元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國海洋石油（００８８３） ８﹒３０元 跌２１﹒８５％

中國石油股份（００８５７） ２﹒７０元 跌１０﹒３％

中國石油化工（００３８６） ３﹒６４元 跌７﹒３８％

中海油田服務（０２８８３） ８﹒２８元 跌２０﹒８４％

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（ｋｓ）

