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即市新聞

09/03/2020 09:24

《異動股》油價創２９年最大跌幅，中海油開市瀉近２２％

　　《經濟通通訊社９日專訊》中海油（００８８３）現價開跌２１﹒８５％，報８﹒３元，成
交約３３５１萬股，涉資２﹒８０億元。
　　石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與俄羅斯之間的減產協議於上周五（６日）以談判破裂告終，
沙特阿拉伯國營油企沙特阿美周六（７日）宣布降低４月原油價格，亞洲每桶原油減幅達４至６
美元，美國每桶原油減幅則達７美元。創１９９１年美國在伊拉克發動戰爭以來的最大跌幅。
　　布蘭特期油大插水，曾一度急插３１％至每桶３２﹒０５美元。
　　其他石油股同樣急瀉，中石油（００８５７）瀉１０﹒３％，報２﹒７元；中石化
（００３８６）挫７﹒３８％，報３﹒６４元；中海油服（０２８８３）瀉２０﹒８４％，報８
﹒２８元。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油（００８８３）　　　８﹒３０元　　　跌２１﹒８５％
　　中國石油股份（００８５７）　　　２﹒７０元　　　　跌１０﹒３％
　　中國石油化工（００３８６）　　　３﹒６４元　　　　跌７﹒３８％
　　中海油田服務（０２８８３）　　　８﹒２８元　　　跌２０﹒８４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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