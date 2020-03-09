【北水炒Ｄ乜】北水淨流入逾８２億人幣，買建行工行沽中芯小米

《經濟通通訊社９日專訊》新型肺炎疫情繼續在全球肆虐，加上主要產油國未能同意擴大減

產後，沙特阿拉伯據報啟動減價戰，拖累油價急挫引發市場震盪，美股道期急跌逾千點並停牌，

拖累港股今日受壓向下，恆指裂口低開１０１２點，早段於兩萬五關見支持。歐洲股市早段急瀉

，拖累港股午後一度跌穿２５０００點兩日關口，最低見２４９４８點挫近１２００點，全日收

市時，恆指挫１１０６至２５０４０點。

按額度計算，北水全日淨流入激增一倍至８２﹒２億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次

是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多

的依次是中芯國際（００９８１）、小米集團（０１８１０）、中興通訊

（００７６３）。

主板成交１６９６﹒４４億元增加４２％。其中港股通成交２９１﹒６億元，佔總成交

１７﹒２％。



＊北水繼買內銀，建行流入近２０億元＊



疫情迅速在全球蔓延，重挫環球經濟的憂慮加深，銀行股失守。建行跌１﹒８９％，報６﹒

２３元；工行（跌３﹒７３％，報５﹒１６元；但仍獲北水繼續力撐，分別淨買入１９﹒２５億

元及７﹒６６億元。

股王騰訊（００７００）回落至３８０元之下，收市跌４﹒６５％，報３７７﹒４元；北水

流入６﹒０７億元。

高盛發表報告指出，新冠肺炎疫情衝擊需求與內地供應鏈，使亞洲晶片業等科技界今年度面

臨整體盈利下滑近１１０億美元的風險，跌幅料近７％。中芯國際跌８﹒５２％，報１３﹒９６

元；續遭北水淨沽出，，淨流出金額１﹒５８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） １９﹒２５

工商銀行 （０１３９８） ７﹒６６

騰訊控股 （００７００） ６﹒０７

滙豐控股 （００００５） ５﹒９１

中國飛鶴 （０６１８６） ３﹒４２



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －１﹒５８

小米集團 （０１８１０） －１﹒３３

中興通訊 （００７６３） －１﹒１１

中國建材 （０３３２３） －０﹒９８

美團點評 （０３６９０） －０﹒１９

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（ｃａ）

