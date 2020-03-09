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09/03/2020 15:59

《ＩＰＯ反應》傳燁星公開發售超額認購近２０００倍，料成超購王

　　《經濟通通訊社９日專訊》市場消息指，內地鴻坤集團旗下物管服務商燁星集團
（０１９４１）公開發售超額認購近２０００倍，料成為今年新股新「超購王」。
　　燁星集團引入Ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ　Ｌｏｔｕｓ為基礎投資者，按發售價認購２１００萬
股。Ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ　Ｌｏｔｕｓ為恆地（０００１２）主席兼總經理李家傑全資擁有的
投資控股公司。
　　燁星集團發售１億股，招股價介乎１﹒３２－１﹒５８元，預計３月１３日於主板掛牌，獨
家保薦人為同人融資。（ｃｗ）

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