《經濟通通訊社９日專訊》市場消息指，內地鴻坤集團旗下物管服務商燁星集團
（０１９４１）公開發售超額認購近２０００倍，料成為今年新股新「超購王」。
燁星集團引入Ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ Ｌｏｔｕｓ為基礎投資者，按發售價認購２１００萬
股。Ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ Ｌｏｔｕｓ為恆地（０００１２）主席兼總經理李家傑全資擁有的
投資控股公司。
燁星集團發售１億股，招股價介乎１﹒３２－１﹒５８元，預計３月１３日於主板掛牌，獨
家保薦人為同人融資。（ｃｗ）
09/03/2020 15:59
《ＩＰＯ反應》傳燁星公開發售超額認購近２０００倍，料成超購王
《經濟通通訊社９日專訊》市場消息指，內地鴻坤集團旗下物管服務商燁星集團
（０１９４１）公開發售超額認購近２０００倍，料成為今年新股新「超購王」。
燁星集團引入Ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ Ｌｏｔｕｓ為基礎投資者，按發售價認購２１００萬
股。Ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ Ｌｏｔｕｓ為恆地（０００１２）主席兼總經理李家傑全資擁有的
投資控股公司。
燁星集團發售１億股，招股價介乎１﹒３２－１﹒５８元，預計３月１３日於主板掛牌，獨
家保薦人為同人融資。（ｃｗ）
|生財有道09/03/2020
【磚頭有價（下）】發展商逆市推盤 股份投資嚴選新地恒地新世界
|生財有道09/03/2020
「三桶油」急跌拖累港股瀉千點 午收力守兩萬五
|生財有道09/03/2020
【油市博弈】郭思治：油價難樂觀石油股勿沾手 航空股受惠亦有限
|FOCUS09/03/2020
【FOCUS】俄羅斯「借刀」油價戰 侵侵「黃雀在後」?
|生財有道09/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：油股未持貨者不宜沾手
|興證快訊09/03/2020
美國減息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰