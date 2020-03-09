《ＩＰＯ反應》傳燁星公開發售超額認購近２０００倍，料成超購王

《經濟通通訊社９日專訊》市場消息指，內地鴻坤集團旗下物管服務商燁星集團

（０１９４１）公開發售超額認購近２０００倍，料成為今年新股新「超購王」。

燁星集團引入Ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ Ｌｏｔｕｓ為基礎投資者，按發售價認購２１００萬

股。Ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ Ｌｏｔｕｓ為恆地（０００１２）主席兼總經理李家傑全資擁有的

投資控股公司。

燁星集團發售１億股，招股價介乎１﹒３２－１﹒５８元，預計３月１３日於主板掛牌，獨

家保薦人為同人融資。（ｃｗ）

