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09/03/2020 16:47

【企業盈警】延長石油國際料去年將盈轉虧，錄４﹒３５億元虧損

　　《經濟通通訊社９日專訊》延長石油國際（００３４６）發盈警，預期截至去年底年度，將
盈轉虧，錄得約４﹒３５億元虧損，而２０１８年同期則錄得６００萬元盈利。
　　公司指，預期錄得虧損，主要由於中美貿易爭端及全球經濟放緩導致油價疲弱，使加拿大石
油及天然氣生產業務虧損約５９００萬元；新型冠狀病毒肺炎的爆發和擴散令全球需求下降，預
計於２０２０年原油價格將持續低企，集團的油氣資產為此需作出重大減值約３﹒３４億元；以
及可換股債券利息約３２００萬元。（ｓｋ）

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