【企業盈警】鳳凰衛視料去年將錄得經營虧損

《經濟通通訊社９日專訊》鳳凰衛視（０２００８）發盈警，預期截至去年底止，將錄得經

營虧損。

公司指，預期錄得虧損，主要由於傳統媒體經營環境嚴峻，及集團戰略升級投入增加所致。

集團已聘用獨立估值師為在Ｐａｒｔｉｃｌｅ Ｉｎｃ﹒的互聯網媒體投資進行截至去年底的估

值，而該估值結果將影響互聯網媒體投資的淨收益，並預期該估值非常有可能對集團的綜合業績

產生正面影響，從而將其帶回到利潤區域。（ｓｋ）

