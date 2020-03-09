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09/03/2020 17:26

【企業盈警】鳳凰衛視料去年將錄得經營虧損

　　《經濟通通訊社９日專訊》鳳凰衛視（０２００８）發盈警，預期截至去年底止，將錄得經
營虧損。
　　公司指，預期錄得虧損，主要由於傳統媒體經營環境嚴峻，及集團戰略升級投入增加所致。
集團已聘用獨立估值師為在Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｉｎｃ﹒的互聯網媒體投資進行截至去年底的估
值，而該估值結果將影響互聯網媒體投資的淨收益，並預期該估值非常有可能對集團的綜合業績
產生正面影響，從而將其帶回到利潤區域。（ｓｋ）

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