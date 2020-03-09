《小傳日記》孖屐勁恐慌，跌到眼光光；油價大插水，三桶油特衰！

《小傳日記》新冠肺炎疫情喺世界各地愈演愈烈，至今已經超過１０萬人感染。依個消息已

經令「孖屐」繼續震騰騰，搞到花旗國魚缸股上禮拜五（６日）再次插水，殊不知壞消息一個接

一個。原來石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）同俄羅斯之間嘅減產協議上禮拜五談判破裂，沙特阿拉

伯國營油企沙特阿美隨即喺周六（７日）宣布降低４月原油價格，油價立即一下插低低超過兩成

，加上美股道指期貨跌超過千點，拖累香江魚缸今朝（９日）裂口低開１０１２點，報２５１３

４點。當中「三桶油」表現最唔掂，今魚缸上晝最多曾經唔見１１２１點低見２５０２５點，創

近半年低位。

但係魚缸全日幾乎唔見反彈，標普５００指數期貨再下挫５巴仙至２８１９點，再觸及芝加

哥商品交易所（ＣＭＥ）嘅熔斷機制，搞到「孖屐」繼續恐慌，香江魚缸就繼續捱打，臨近仲尾

跌穿埋二萬五關，最多曾經瀉１１９８點低見２４９４８點。最終亞洲主要日本、韓國同台灣魚

缸都齊齊大瀉收市。香江魚缸最終收報２５０４０，跌１１０６點，跌幅逾４巴仙，主板成交

１６９６﹒４４億升四成二。國企指數報９９８４點，跌４７２點，幅度達４﹒５巴仙。全線藍

戰士全軍覆沒。

Ａ場同樣大瀉，上證綜合指數報２９４３點，跌９１點或跌３巴仙。深證成分指數報

１１１０８點，跌４７４點或跌４巴仙，兩市總成交１０８６２﹒２１億銀人仔。

重磅藍戰士全線潰敗，ＱＱ（００７００）跌近半成，報３７７﹒４銀；友邦（０１２９９

）跌超過６巴仙，報７１﹒４銀；大象（００００５）跌近４巴仙，報４８﹒７５銀；神州移動

（００９４１）跌近３巴仙，報５８﹒８銀；生發發（００３８８）跌近３巴仙，報２４８銀。



＊油魔談判裂三桶油急跌，旅遊無人理鐵鳥飛唔起＊



油魔組同戰鬥民族俄羅斯談判破裂，中東油佬沙特阿美不惜大打價格戰，拖累油價急挫逾兩

成，今日紐油仲曾穿埋３０美金一桶，呢隻黑天鵝認真嚇人，三桶油應聲急挫。同油價走勢最敏

感嘅中海油（００８８３）首當其衝，盤中曾瀉逾兩成，收市仍走低逾一成七，報８﹒７９銀；

雖然油價跌某程度上都有利石化業務，但中石化（００３８６）亦跌近３巴仙，報３﹒８２銀；

中石油（００８５７）亦挫近一成，報２﹒７２銀；中海油服（０２８８３）慘慘插水近兩成，

報８﹒３８銀。

油價重挫，算係對航空佬有啲支持，早段都曾經見過有得升，不過下晝返嚟孖屐跌幅又加劇

，班鐵鳥當然要回吐。國航（００７５３）軟逾１巴仙，報６﹒１３銀；東航（００６７０）滑

逾２巴仙，報３﹒２６銀；南航（０１０５５）表現好少少，軟唔夠半巴仙，報４﹒１銀；再有

多個國家即係泰國對港澳旅客實施隔離１４日措施，屐飛（００２９３）跌近２巴仙，報

９﹒７８銀；疫情打擊旅遊業，賣行李箱嘅「喼神」新秀麗（０１９１０）都急挫逾一成，報

１０﹒９２銀。



＊疫情損盈利晶片佬傷悲，供應鏈被切手機佬隨跌＊



大行高盛話疫情衝擊晶片需求同神州供應鏈，令今年亞洲晶片業可能損失近１１０億美金，

跌幅接近７巴仙。晶片股腳軟，中芯（００９８１）瀉近９巴仙，報１３﹒９６銀；華虹半導體

（０１３４７）走低逾７巴仙，報１５﹒６８銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）挫逾半成，報

８３﹒６５銀；上海復旦（０１３８５）撻低近半成，報５﹒７２銀。

晶片佬嘅供應出現問題，手機製造同供貨都會受影響，手機設備佬跟隨下跌。蘋果概念股跌

幅顯著，瑞聲（０２０１８）插水逾半成，報４９﹒７５銀；富智康（０２０３８）瀉近９巴仙

，報１﹒０４銀；通達（００６９８）跌近８巴仙，報０﹒７３銀；舜宇（０２３８２）走低近

半成，報１２２﹒５銀；丘鈦科技（０１４７８）舊年純利急漲３７倍，但仍跌近半成，報

１１﹒１銀。



＊孖屐走勢差北水都縮沙，市場向下撻阿里穿二百＊



滬港通下港股通名單發生調整，雖然「孖屐」憧憬有「北水」掃，但面對咁差嘅「孖屐」大

部分今日表現都好差。滔搏（０６１１０）蒸發７巴仙，報８﹒６５銀；維達（０３３３１）碌

低３巴仙，報２０﹒４銀；ＪＳ環球生活（０１６９１）插低近７巴仙，報６﹒１銀；寶龍地產

（０１２３８）唔見超過６巴仙，報５﹒０８銀；飛鶴（０６１８６）微升近１巴仙，報１１﹒

６６銀。

個「孖屐」沽壓咁大，連基本面嘅新經濟佬都頂唔住呀！阿里巴巴（０９９８８）蒸發超過

半成，報１９３﹒５銀；美團點評（０３６９０）唔見近半成，報９６銀；小米（０１８１０）

漏氣７巴仙，報１２﹒０６銀；平安好醫生（０１８３３）潛水近６巴仙，報７０﹒４銀；閱文

集團（００７７２）跪低近９巴仙，報３１﹒５銀。請請！



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