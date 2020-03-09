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即市新聞

09/03/2020 16:59

【全球放水】基金經理：拋售潮近尾，長線看好高息股和新經濟行業

　　《環富通基金頻道記者伍賜好９日報道》繼美股上周五（６日）繼續大幅波動後，俄羅斯與
石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）之間的磋商破裂，油組更開展原油減價戰，油價急插兩成，加上美
國十年期債息跌穿０﹒５厘，拖累全球市場恐慌，其中美元兌日圓亦急瀉至１０２水平，亞洲股
市今早全線下挫１％至６％不等。不過有基金經理認為，股市已接近恐慌性拋售的尾聲，長線看
好高息股和新經濟行業。

＊黃耀宗：短線投資者現階段不宜入市，長線可開始尋覓投資對象＊

　　利達ＬＷ　Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師黃耀宗對《環富通基金頻道》表示，該行認
為，現時，全球股市已接近恐慌性拋售的尾聲，現階段，短線投資者不宜入市買股票，但長線而
言，則可開始尋覓投資對象。
　　他建議，投資者可選擇高息股和新經濟股。高息股以恆指成分股為主，因這些股份的派息率
高達４％，是現時低息時期的佳選。至於新經濟股，則以美國科技股為主，當中較為看好生物科
技股。
　　該行看好的高息股交易所買賣基金（ＥＴＦ）包括ＧＸ恆生高股息率（０３１１０）和ＧＸ
平安香港高息股（０３０７０）；新經濟股ＥＴＦ則看好ＧＸ中國生科（０２８２０）和ＧＸ中
國雲算（０２８２６）等。

＊全球放水利好黃金，繼續持有＊

　　此外，投資組合中亦應繼續持有黃金，因全球放水利好金市。該行看黃金長線見２０００美
元，短線而言，若１６８０美元守得穩，下站目標是１７４０美元。該行料美國聯儲局有機會於
下周再減息０﹒２５％，他指，市場目前的表現甚差，似乎在逼聯儲局再度減息。除了減息，他
亦觀察到，聯儲局已增加了購債，這相等於已實施了量寬（ＱＥ），但並無正式公布。對於債息
急滑，該行已減持美債至零，但仍持有亞債。
　　他指，基於油價重挫，建議剔除油股於投資組合以外。不過，他說，油價下挫，利好中美及
亞洲，因會降低區內的成本，並消除滯脹的風險。

※該行持有ＧＸ平安香港高息股、ＧＸ中國生科和ＧＸ中國雲算

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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