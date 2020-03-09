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即市新聞

09/03/2020 16:59

【全球放水】龐寶林：選高息股和內需Ａ股，料儲局再減息

　　《環富通基金頻道記者伍賜好９日報道》在全球股市暴跌和新冠肺炎疫情持續擴散下，市場
繼續憧憬美國聯儲局下周會進一步減息至接近零水平，料這將會止著股市的跌勢，因資金料重投
股息套息。基金經理建議投資者可考慮吸納高息股和內地的內需Ａ股。

＊疫情擴散基金減持，美企次季業績料轉差＊

　　東驥基金管理董事總經理龐寶林對《環富通基金頻道》表示，新冠肺炎疫情首先於內地爆發
，第二波疫情更擴散至日本和韓國，並繼而蔓延至歐洲，實在令人擔心，尤其是歐洲現已處於負
利率階段，故再無息可再減。
　　疫情爆發初期，基金首先已減持內地和本港股票以應付贖回，致中港股市已率先下挫；隨著
疫情擴散，基金繼而進一步減持環球交易所買賣基金（ＥＴＦｓ），歐美股市所佔的比重較高，
故歐美股市隨後大挫。
　　他說，基金經理並轉投債市、黃金和增持現金，續觀察股市是否已轉勢為熊市。若股市未見
好轉，可能會影響美國總統特朗普連任的機會。同時，美企第二季業績料轉差，因美國的供應鏈
如日本等因受疫情影響而出現斷裂情況，打擊美企的生產。

＊龐寶林：若美再減息，資金料重投股市套息＊

　　龐寶林說，市場預期下周美國聯儲局將有機會減息０﹒５％－０﹒７５％，將聯邦基金利率
削減至接近零水平。不過，他說，道指成分股派息率達兩厘，標普成分股的約１﹒８％，零利率
的環境下，料資金將會重回股市套息。
　　以匯控（００００５）為例，其股價已跌至４０多元，其派息率已高達８％，相當吸引。因
此他建議投資者可考慮買入一些高息股。他預期恆指的支持位於２４８８０。

＊看好Ａ股、如內需及內房股＊

　　至於內地股市，由於內地疫情已受控，並開始復工，故看好Ａ股。但還要觀察內地會否因復
工而爆發第二波的感染。
　　除看好Ａ股外，他亦看好內需股，因在疫情下，全球旅遊業和商業活動停頓，但本土旅遊、
和已跌的內房股都值得看好，如在港上市的一些中資內需股，如體育用品股安踏體育
（０２０２０）。同時，亦看好醫療股、科技、物流股和線上股如阿里巴巴（０９９８８）。他
相信，在是次疫情後，線上採購、線上保險和虛擬銀行等板塊會更受人們歡迎。
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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