港股二萬五失復得，收２５０４０挫１１０６點，成交１６９６億元

《經濟通通訊社９日專訊》美股上周五（６日）跌勢持續，隨後俄羅斯與石油輸出國組織

（ＯＰＥＣ）之間的磋商破裂，油組更開展原油減價戰，油價急插兩成，加上美國十年期債息跌

穿０﹒５厘，拖累港股今早裂口低開１０１２點，報２５１３４點，上周力守的二萬六千點迅速

瓦解，三桶油跌幅顯著，中海油（００８８３）早段更急瀉逾兩成，藍籌股全線走低，早市收

２５２３０點，跌９１６點或３﹒５％，險守２５０００點水平。午後港股走勢大致平穩，唯受

累友邦（０１２９９）、股王騰訊（００７００）及石油板塊繼續領跌，港股尾段最低見

２４９４８點，跌１１９８點，失守２５０００點，但臨收市前二萬五關失而復得，最終收報

２５０４０點，跌１１０６點或跌４﹒２３％，主板成交１６９６﹒４４億元升四成二。國企指

數失守萬點關口，報９９８４點，跌４７２點或跌４﹒５２％。

重磅股方面，友邦獲瑞銀下調目標價，股價友邦保險（０１２９９）跌６﹒１１％，報

７１﹒４元；港交所（００３８８）跌２﹒９％，報２４８元；騰訊（００７００）跌

４﹒６５％，報３７７﹒４元；中國移動（００９４１）跌２﹒８１％，報５８﹒８元；

Ａ股午後跌幅擴大，上證綜指收報２９４３點，跌９１點或３﹒０１％；深證成指收報

１１１０８，跌４７４點或４﹒０９％。兩市總成交１１２４６﹒２１億元人民幣。



＊油組談判破裂油股急挫，金價未能企穩金股一同失守＊



石油輸出國組織與俄羅斯談判破裂，油組隨即宣布打原油價格戰，引起油價急挫，本港「三

桶油」跟隨國際油價回落，中石化（００３８６）跌２﹒８％，報３﹒８２元，近四年低位；中

海油（００８８３）跌１７﹒２３％，報８﹒７９元，見兩年半低位；中石油（００８５７）跌

９﹒６３％，報２﹒７２元，見十一年低位；中海油服（０２８８３）跌１９﹒８９％，報

８﹒３８元；中石化煉化（０２３８６）跌１０﹒１９％，報３﹒３５元。

避險需求加劇，資金曾一度流入黃金避險，惟金價升至千七美元後未能企穩，並一度低見

１６５９美元，金股隨大市失守，招金礦業（０１８１８）跌１﹒８７％，報９﹒４７元；紫金

礦業（０２８９９）跌４﹒６１％，報３﹒３１元；山東黃金（０１７８７）跌２﹒２９％，報

１９﹒６４元；中國黃金國際（０２０９９）跌２﹒９４％，報６﹒２８元；恆興黃金

（０２３０３）跌７﹒４１％，報２﹒５元；

國際債息回吐，１０年期國債跌穿０﹒５厘關口，惟本港公用股一同隨市捱沽，中電控股

（００００２）跌１﹒８８％，報８１﹒０５元；中華煤氣（００００３）跌１﹒１９％，報

１４﹒９４元；電能實業（００００６）跌１﹒６％，報５５﹒２５元；港鐵公司

（０００６６）跌３﹒０５％，報４１﹒３５元；領展（００８２３）跌０﹒０７％，報

７３﹒８元。



＊人民幣跌逾百點子內房跟隨回吐，食品股雪上加霜＊



內地股市同樣急挫，在岸人民幣急跌逾百點子，加上海南省委辦公廳、省政府辦公廳日前印

發通知不准發展商賣樓花，內房股全面回吐，中海外（００６８８）跌５﹒３７％，報

２５﹒５５元；融創（０１９１８）跌６﹒６８％，報４１﹒２元；華潤置地（０１１０９）跌

５﹒３％，報３４﹒８５元；碧桂園（０２００７）跌５﹒９３％，報９﹒８４元；中國恆大

（０３３３３）跌５﹒５９％，報１６﹒５６元。

人民幣同樣拖累食品股表現，加上內地Ａ股表現低落，本港食品股雪上加霜，旺旺

（００１５１）跌２﹒４４％，報５﹒９９元；蒙牛乳業（０２３１９）跌３﹒５９％，報

２８﹒２元；康師傅（００３２２）跌１﹒８９％，報１４﹒５２元；達利食品（０３７９９）

跌２﹒７％，報５﹒４１元；統一企業中國（００２２０）跌３﹒２％，報８﹒１７元。

市場憂慮美聯儲提早減息後，在本月中的議息會再減一次，本地銀行股捱沽，匯控

（００００５）失守５０元關口，低見３年低位，收跌３﹒７５％，報４８﹒７５元；恆生銀行

（０００１１）跌４﹒０８％，報１４１﹒１元；東亞（０００２３）跌３﹒４４％，報

１８﹒５元；中銀香港（０２３８８）跌３﹒７％，報２４﹒７元；渣打集團（０２８８８）跌

３﹒７６％，報５１﹒１５元。（ｕｌ）

