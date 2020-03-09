《神州經脈》海外疫情未受控油市再添亂，Ａ場暴瀉外資撤逃創紀錄

《神州經脈》俄羅斯反對石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）提出大幅減產以穩定油價的提議，油

組決定以取消產量限制應對，據悉沙特計劃下個月將石油產量提高到遠超每日１０００萬桶的水

平，開啟全面價格戰。布蘭特期油暴跌，曾一度急插３１％至每桶３２﹒０５美元。高盛預計此

輪石油價格戰恐拖累油價跌至２０美元區間。

油市飛過黑天鵝，為本已不穩的環球市場再添多一輪動盪，至於上周表現強勁的Ａ股市場，

一度有專家吹捧為「避險之選」，結果今日避險不再。滬綜指開市即失守三千點，跌幅一路擴大

，尾盤跌勢再加劇，總結全日挫３﹒０１％，報２９４３﹒２９點。科技股成走資重災區，深成

指暴挫４﹒０９％，創業板指插水４﹒５５％。

全日外資通過陸股通淨流出１４３﹒１９億元（人民幣．下同），創下互聯互通機制下歷史

最大單日淨賣出額。兩市全日成交１０８６２億元，再破萬億，較上周五（６日）增１３％。



＊今日新聞精選＊



１﹒據外電引述知情人士稱，包括中國石化、中糧集團在內的全球性巨頭，以及規模較小的進口

商，已經申請對進口美國商品減免關稅，或者減免關稅的申請已經獲得批准。報道指，新奧集團

已申請美國液化天然氣的關稅豁免，而中國海洋石油集團和中國石油也計劃提出申請。與此同時

，據提交給美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）的文件顯示，美國當局批准將口罩、消毒濕巾和檢

查手套等數十種從中國進口的醫療產品排除在關稅清單外。



２﹒新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，並對中國帶來經濟創傷，外界擔心中國無法完成美國提出

的購買大量進口商品的要求。據外電引述華盛頓和北京方面的知情人士指出，美國官員已經告訴

中方，協議中明確了的具體擴大購買行動可以緩慢啟動，但這種諒解有條件的。消息指美方對中

國提出延遲購買的兩大條件，一是中國確保全面復工後出口不會飆升，二是須保證採購總目標不

能變，即中國必須完全履行承諾。



３﹒華為產品與解決方案今早開線上發布會，華為表示中國５Ｇ基站建設佔全球五成，中國５Ｇ

終端用戶佔全球七成，並已滲透至製造、能源、公共安全、醫療、教育、媒資等１９個行業，涉

及４０００餘家企業。由於美國對其業務的制裁，華為預計，今年其智能手機年出貨量將下降

２０％左右，這將是華為首次出現同比下降。此外，英國國會國防委員會上周五表示，將調查英

國５Ｇ移動網絡安全性，主要因為憂慮中國電訊設備生產商華為扮演的角色。



４﹒農業農村部、海關總署、國家林草局制定並印發了《沙漠蝗及國內蝗蟲監測防控預案》。預

案總體目標是：努力確保境外沙漠蝗不遷入造成危害，努力確保國內蝗蟲不暴發成災，全力奪取

小康之年糧食豐收，有效保障生態安全。具體目標是邊境地區沙漠蝗遷入風險點監測覆蓋率和應

急防治處置率達到１００％；國內飛蝗防治處置率達到９０％，農牧區土蝗防治處置率達到

８０％，總體危害損失率控制在５％以內。



５﹒全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）預期今年中國市場汽車銷量將下降８％。為新冠肺炎

疫情下，該會第二度下調汽車銷量預期。乘聯會秘書長崔東樹說，今年中國市場汽車銷量將跌

８％只是初步預期，將在晚些時候確認新的預期。



６﹒海南省委辦公廳、省政府辦公廳日前印發了一則通知，提出新出讓土地建設的商品住房，實

行現房銷售制度，即不准發展商賣樓花，是國內首個提出現房銷售舉措的省份。通知又同時提出

，對在海南省已擁有２套及以上住房的本省戶籍和常住居民家庭，停止向其銷售安居型商品住房

和市場化商品住房。海南成為首個於疫情期間首個收緊樓市調控舉措的省份，分析師張認為對市

場有一定的影響，令房地產政策鬆綁預期再降低。



７﹒據國家衛健委最新通報，３月８日，全國新增確診新型冠狀病毒肺炎病例４０宗，較上日（

７日）的４４宗再有回落，為連續第三日新增確診宗數跌至兩位數；湖北新增確診病例３６宗，

即湖北以外地區只新增４宗。經國家福彩中心、國家體彩中心研究決定，全國聯銷彩種開獎將於

２０２０年３月１１日（星期三）０點正式恢復。



８﹒工信部上周五召開加快５Ｇ發展專題會，研究部署加快５Ｇ網絡等新型基礎設施建設。工信

部副部長陳肇雄出席會議時表示，５Ｇ作為支撐經濟社會數字化、網絡化、智能化轉型的關鍵新

型基礎設施，不僅在助力疫情防控、復工復產等方面作用突出，同時，在穩投資、促消費、助升

級、培植經濟發展新動能等方面潛力巨大。（ｗｌ）

