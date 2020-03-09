《鍾之日記》油價暴瀉黑天鵝，環球恐慌大跌市

《鍾之日記》３月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：挫。祖國股市：大跌。



新冠肺炎疫情肆虐全球之際，中東開打價格戰引發油價崩潰式下插的「黑天鵝」，再為金融

市場帶來劇烈震盪。油價急插兩成，加上美國十年期債息跌穿０﹒５厘，美股期貨跌停，亞洲股

市全軍覆沒，日經平均指數跌穿２萬點，收挫幅５％；南韓股市收跌逾４％，創２０１８年１０

月以來最大單日跌幅；台股亦收跌逾３％。

港股今早裂口低開１０１２點，報２５１３４點，上周力守的二萬六千點迅速瓦解。午後最

低見２４９４８點，跌１１９８點，失守２５０００點，臨收市前二萬五關失而復得，最終收報

２５０４０點，跌１１０６點或跌４﹒２３％，創２０１８年２月以來最大單日跌幅。主板成交

１６９６﹒４４億元大升４２％。

祖國股市開市即失守三千點，滬綜指跌幅一路擴大，尾盤跌勢再加劇，總結全日挫３％，報

２９４３﹒２９點。科技股成走資重災區，深成指暴挫４﹒０９％，創業板指插水４﹒５５％。

全日外資通過陸股通淨流出１４３﹒１９億元人民幣，創下互聯互通機制下歷史最大單日淨賣出

額。兩市全日成交１０８６２億人民幣，再破萬億，較上周五（６日）增１３％。



＊三桶油暴瀉歷來罕見，航空股利好仍難高飛＊



油價崩跌，港股「三桶油」跟隨國際油價回落，中石化（００３８６）跌２﹒８％，報

３﹒８２元，到近４年低位；中石油（００８５７）急插９﹒６％，報２﹒７２元，見１１年低

位；中海油（００８８３）表現最差，全日暴瀉１７﹒２％，報８﹒７９元，見兩年半低位。

但反觀Ａ場「兩桶油」表現則遠勝Ｈ股，中石化（滬：６０００２８）午後竟倒升且升幅顯

著，全日漲２﹒５％收市，另一桶油中石油（滬：６０１８５７）全日則跌１％。兩股Ａ股表現

均勝於Ｈ股，有可能是因為流通股較少，護盤難度相對較低。

油服股方面，中海油服（０２８８３）急瀉１９﹒９％，中石化煉化（０２３８６）跌

１０﹒２％。

油價遭空軍轟炸，理應對航空股利好，但基於環球航運市場因應新型冠狀病毒肺炎肆虐而急

速萎縮，航空股今日表現亦平平。東方航空（００６７０）現跌２﹒４％，國航（００７５３）

跌１﹒１％，南方航空（０１０５５）軟０﹒２％，國泰航空（００２９３）則跌１﹒５％。

高盛發表最新報告表示，油組和俄羅斯之間發動的石油減價戰，完全改變石油和天然氣市場

的前景，再加上環球傳染病疫情已導致石油需求大幅下降。可能會推動原油價格跌至２０美元。



＊手機股遭拋，ＡＴＭ三股慘變提款機＊



肺炎疫情陸續影響全球對手機的需求，華為預計，今年智能手機的出貨量將按年跌２０％，

為首度出現下降。

不過，野村就看好內地手機業復蘇後的前景。其報告指，隨著３月迅速復工，中國手機

ＯＥＭ的訂單增加，市場預期中國政府對５Ｇ手機有津貼，料短期內手機供應鏈會轉向正面，故

重申舜宇光學（０２３８２）及小米 （０１８１０）「買入」投資評級。

野村表示，對今年中國手機銷量預測維持３﹒５億部不變。不過，過去兩星期疫情在中國以

外的地方迅速擴散，疫情未對ＯＥＭ主要海外市場造成嚴重影響，反而對蘋果及三星等公司造成

較大的影響。

受國際油價、債息及新冠肺炎疫情三重夾擊，港股今日低收逾千點，道指期貨同樣跌逾千點

，預料今晚道指跟隨下挫，科技股或受拖累。手機設備齊齊低潛。比亞迪電子（００２８５）瀉

１０﹒４％，富智康（０２０３８）急跌８﹒８％，高偉電子（０１４１５）挫８﹒６％，瑞聲

科技（０２０１８）亦挫５﹒４％；而被野村唱好的舜宇及小米分別跌４﹒７％和７﹒１％；丘

鈦科技（０１４７８）去年純利為５﹒４２億元人幣，按年飆升３６﹒６７倍。但收市仍挫５％

。

ＡＴＭ三隻明星科技股同樣捱沽，騰訊（００７００）失守３８０元大關，收報３７７﹒４

元，下跌４﹒７％；成交高達３６１２萬股，為去年５月以來最多；單一隻騰訊就拖低恆指

１４６點，僅次於友邦（０１２９９）。阿里巴巴（０９９８８）潛５﹒１％，失守２００元關

，報１９３﹒５元，為１２月初以來３個月低。而美團（０３６９０）亦跌４﹒７％，報９６元

。



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