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09/03/2020 08:22

【聚焦數據】首２月美元計出口降１７％遜預期，進口降４％好預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》新冠肺炎疫情的蔓延嚴重影響１－２月中國
外貿領域，海關總署７日公布數據顯示，按美元計價，前２個月，中國進出口總值５９１９﹒９
億美元，下降１１％。其中，出口２９２４﹒５億美元，下降１７﹒２％，遜於預期的降１４％
，為２０１９年２月以來的最低；進口２９９５﹒４億美元，下降４％，優於預期的降１５％；
貿易逆差７０﹒９億美元，預期值為貿易順差２４６億美元，去年同期為順差４１４﹒５億美元


＊以人幣計，出口降１５﹒９％，進口降２﹒４％＊

　　以人民幣計價，首２月，進出口總值４﹒１２萬億元（人民幣．下同），同比降９﹒６％。
其中，出口２﹒０４萬億元，下降１５﹒９％；進口２﹒０８萬億元，下降２﹒４％；貿易逆差
４２５﹒９億元，去年同期為順差２９３４﹒８億元。
　　一般貿易進出口比重繼續提升。前２個月，中國一般貿易進出口２﹒５萬億元，下降
９﹒２％，佔我外貿總值的６０﹒６％，比去年同期提升０﹒３個百分點。其中，出口１﹒１９
萬億元，下降１６﹒６％；進口１﹒３１萬億元，下降１﹒２％；貿易逆差１２４３﹒５億元，
去年同期為順差９６２﹒２億元。同期，加工貿易進出口９５４５﹒４億元，下降１６﹒４％，
佔２３﹒１％，下滑１﹒９個百分點。其中，出口５７５５億元，下降２０﹒９％；進口
３７９０﹒４億元，下降８﹒５％；貿易順差１９６４﹒５億元，收窄３７﹒３％。此外，中國
以保稅物流方式進出口５００１﹒７億元，增長０﹒２％，佔外貿總值的１２﹒１％。其中，出
口１５１１﹒６億元，下降８﹒２％；進口３４９０﹒１億元，增長４﹒３％。

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