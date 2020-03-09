【新冠肺炎】鍾南山：全球疫情至少延續至６月，應加強邊境檢測

《經濟通通訊社９日專訊》國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究

中心主任鍾南山在參加廣東省疫情防控專家座談會上表示，全球疫情的發展估計將至少延續至６

月份，新冠病毒防控的重點將從輸出轉為輸入。

此外，他指廣東國際交往較多，所以要加強邊境檢測的措施，而且要製定從國外疫區來華的

措施，對他們做必要的隔離。同時對疫情嚴重的國家，廣東可能要對外進行援助，包括防護、試

劑、治療技術。（ｊｔ）

