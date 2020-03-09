《經濟通通訊社９日專訊》國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究
中心主任鍾南山在參加廣東省疫情防控專家座談會上表示，全球疫情的發展估計將至少延續至６
月份，新冠病毒防控的重點將從輸出轉為輸入。
此外，他指廣東國際交往較多，所以要加強邊境檢測的措施，而且要製定從國外疫區來華的
措施，對他們做必要的隔離。同時對疫情嚴重的國家，廣東可能要對外進行援助，包括防護、試
劑、治療技術。（ｊｔ）
09/03/2020 17:13
【新冠肺炎】鍾南山：全球疫情至少延續至６月，應加強邊境檢測
《經濟通通訊社９日專訊》國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究
中心主任鍾南山在參加廣東省疫情防控專家座談會上表示，全球疫情的發展估計將至少延續至６
月份，新冠病毒防控的重點將從輸出轉為輸入。
此外，他指廣東國際交往較多，所以要加強邊境檢測的措施，而且要製定從國外疫區來華的
措施，對他們做必要的隔離。同時對疫情嚴重的國家，廣東可能要對外進行援助，包括防護、試
劑、治療技術。（ｊｔ）
|生財有道09/03/2020
【磚頭有價（下）】發展商逆市推盤 股份投資嚴選新地恒地新世界
|生財有道09/03/2020
「三桶油」急跌拖累港股瀉千點 午收力守兩萬五
|生財有道09/03/2020
【油市博弈】郭思治：油價難樂觀石油股勿沾手 航空股受惠亦有限
|FOCUS09/03/2020
【FOCUS】俄羅斯「借刀」油價戰 侵侵「黃雀在後」?
|生財有道09/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：油股未持貨者不宜沾手
|興證快訊09/03/2020
美國減息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰