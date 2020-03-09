《經濟通通訊社９日專訊》針對美國國務卿蓬佩奧近日將新型冠狀病毒稱作「武漢冠狀病毒
」，中國外交部發言人耿爽今日回應稱，世界衛生組織已就新冠病毒作出正式命名。個別美國政
客不尊重科學，不尊重世衛組織決定，迫不及待借新冠病毒對中國和武漢污名化，中方譴責這種
卑劣做法。
此外，稍早一些外媒報道稱，中方因疫情禁止出口醫用口罩及生產口罩所需原材料。對此，
耿爽表示，鄰里之間面對困難和挑戰就應該守望相助、同舟共濟，中國沒有針對出口口罩和原材
料設置貿易管控措施。（ｗｌ）
09/03/2020 17:37
【新冠肺炎】外交部譴責蓬佩奧借新冠病毒對中國和武漢污名化
《經濟通通訊社９日專訊》針對美國國務卿蓬佩奧近日將新型冠狀病毒稱作「武漢冠狀病毒
」，中國外交部發言人耿爽今日回應稱，世界衛生組織已就新冠病毒作出正式命名。個別美國政
客不尊重科學，不尊重世衛組織決定，迫不及待借新冠病毒對中國和武漢污名化，中方譴責這種
卑劣做法。
此外，稍早一些外媒報道稱，中方因疫情禁止出口醫用口罩及生產口罩所需原材料。對此，
耿爽表示，鄰里之間面對困難和挑戰就應該守望相助、同舟共濟，中國沒有針對出口口罩和原材
料設置貿易管控措施。（ｗｌ）
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