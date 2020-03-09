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09/03/2020 17:42

【新冠肺炎】張竹君冀拖延疫情，爭取時間研發疫苗

　　《經濟通通訊社９日專訊》新冠肺炎疫情持續，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，世
界衞生組織建議全球盡力遏制疫情，以爭取時間研發疫苗，而本港亦正採取有關策略，並會按世
衛及其他專家的意見，決定何時可以更改應對策略。
　　她呼籲市民應繼續分開時間食飯、分開時間上落班，避免人群聚集。
　　衛生署正擴大實驗室監察範圍，安排私家醫生及診所協助收集病人樣本，轉交政府化驗所做
測試，張竹君表示，自計劃推出後，已收到很多私家醫生查詢，而政府化驗所人員正向有關醫生
解說。（ｃｌ）

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