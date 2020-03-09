《日入而息》油價暴跌港股挫逾千點，Ａ場暴瀉外資撤逃創紀錄

《今天重點》﹡丘鈦科技（０１４７８）去年純利升３６﹒７倍，末期息９分人幣；丘鈦去

年攝像頭模組均價升６﹒９％，冀今年出貨量增逾兩成；丘鈦料３月產能回

復正常，看好３至４月交付情況

﹡利福（０１２１２）去年純利按年升１２％至１９億元，不派息；銅鑼灣崇

光及尖沙咀崇光去年銷售額均跌約１９％；利福首次對來年香港零售市場前

景感悲觀，重新審視組織架構

﹡泰國旅遊局宣布港澳旅客均需隔離１４天

﹡本港增１宗確診個案，累計１１６宗



《即日市況》﹡港股二萬五失復得，收２５０４０挫１１０６點，成交１６９６億元



《深滬股市》﹡滬指收挫３％深成指挫４％，外資流出１４３億創記錄



《美元匯價》﹡美匯指數反覆向下，現市況非常理可預測；歐元最新報１﹒１４２１╱

２４，日圓最新報１０２﹒２９╱３２



《公司業績》﹡丘鈦科技（０１４７８）去年純利升３６﹒７倍，末期息９分人幣

﹡利福（０１２１２）去年純利按年升１２％至１９億元，不派息；銅鑼灣崇

光及尖沙咀崇光去年銷售額均跌約１９％



《公司資訊》﹡中油港燃（０８１３２）就配售股份及債券，與指讓公司訂立諒解備忘錄

﹡古兜控股（０８３０８）古兜溫泉綜合度假村若干酒店及設施復營

﹡外電表示渣打主席支持ＣＥＯ溫拓思留任至完成策略重組

﹡永明金融加強「永明危疾齊加保」保單保障，並推非面對面投保安排

﹡自動系統集團（００７７１）完成分拆歐美區業務於納斯達克上市

﹡利福（０１２１２）首次對來年香港零售市場前景感悲觀，重新審視組織架

構

﹡宏利推出環球基金「Ｒ每月派息股份類別」

﹡亞洲能源物流（００３５１）、香港金融集團（００００７）今早宣布停牌

﹡東方大學城（０８０６７）斥３６６６萬購蒙古辦公樓作教育設施租賃

﹡新地（０００１６）錦田下高埔村項目，擬寬密度建５６１伙

﹡科通芯城（００４００）「硬蛋創新」項目獲納入深圳市今年重大項目計劃

﹡香港寬頻為全港港鐵站零售商提供高速點對點光纖寬頻

﹡渣打旗下虛擬銀行正式命名為Ｍｏｘ，料年內推出服務

﹡萬通保險表示旗下年金及自願醫保產品成功吸納年輕客戶

﹡樺欣控股（０８４４２）擬轉主板再次提交申請

﹡環球通証（０８１９２）出售加密貨幣涉３４９﹒５萬元

﹡晨訊科技（０２０００）２月收入按年跌２０％至２８３０萬元

﹡佐丹奴（００７０９）主席兼行政總裁自願減薪５０％，其他管理層減薪一

至三成

﹡中石油（００８５７）委任段良偉擔任公司總裁

﹡美團（０３６９０）「春風行動」升級：優質商戶按不低於３％－５％比例

返佣

﹡電訊盈科（００００８）非執行董事邵廣祿辭任，委任買彥州為非執行董事



《國企紅籌》﹡石藥集團（０１０９３）附屬開發之「利伐沙班片」藥物獲註冊批件



《神州民企》﹡中教控股（００８３９）旗下學校獲頒ＧＣ－ＭＡＲＫ和ＩＳＯ證書

﹡丘鈦（０１４７８）２月份攝像頭模組銷售按月跌５１﹒１％；丘鈦去年攝

像頭模組均價升６﹒９％，冀今年出貨量增逾兩成；丘鈦料３月產能回復正

常，看好３至４月交付情況

﹡綠葉製藥（０２１８６）鎮痛藥獲藥監局正式受理臨床試驗申請

﹡龍湖集團（００９６０）２月份合同銷售金額按年跌２９﹒９％

﹡舜宇光學（０２３８２）２月手機鏡頭出貨量按年上升４８％

﹡吉利汽車（００１７５）２月總銷量按年大跌７５％



《中國要聞》﹡美國將中國進口口罩等數十種醫療產品排除關稅清單外

﹡首２月中國對美國出口降２６﹒５％，進口增４﹒３％

﹡據報中石化等巨頭已申請對進口美國商品減免關稅

﹡山東省降低商品房預售條件、預售資金監管留存比例

﹡海南率先實施現樓銷售，新出讓土地禁售樓花

﹡三部門印發蝗蟲監測防控預案，全力奪取今年糧食豐收

﹡胡潤發布全球少壯白手起家富豪榜，黃崢張一鳴進前三

﹡保險資管協會表示保險機構投資者要堅持長期價值理念

﹡中移動啟５Ｇ二期工程設備集採，３０萬基站目標不變

﹡上海今年已簽約近百個外資項目，合同額破１００億美元

﹡上海建築工地復工率達３２﹒４％，較上周翻番

﹡上海迪士尼部分體驗與服務今日恢復運營

﹡上海浦東全年新開工３０個項目，總投資１１５億元

﹡外灘金融１８條發布，鼓勵資管、金融科技發展

﹡在滬銀行已累計投放疫情防控貸款３５７億元人民幣

﹡滬金融局梳理２６條金融舉措，支持企業復工復產復市

﹡乘聯會預料今年中國汽車銷量下降８％；２月汽車銷量同比跌７９％，環比

腰斬８５％

﹡據報內地跨境支付監管趨嚴，由試點制邁入許可制

﹡人行逆回購１５連停，今續零投放零回籠

﹡工行表示貴金屬波動劇，１６日起靈活調整帳戶點差優惠

﹡中證監表示完善創業投資基金退出渠道，簡化適用標準；降低證券投資者保

護基金繳納比例；中證監擬允新三板精選層公司轉板科創板、創業板上市

﹡武漢金融局、人行武漢分行：解決居民存折取現困難

﹡海航旗下１１家航司夥華安保險，向乘機旅客贈保險

﹡銀保監表示延期還本付息政策不會引發不良貸款持續攀升

﹡英國國會委員會將調查５Ｇ網絡安全性，主要針對華為

﹡華為表示５Ｇ建設滲透１９行業，惟料手機出貨量減兩成；全球已發４０部

５Ｇ手機，多國實現５Ｇ商用

﹡民航局表示部分機場起降費及航路費基準下調１０％

﹡江淮汽車表示２月銷量為約１萬，同比降逾６３％

﹡上海市重大工程必須在３月底之前全面復工

﹡交通部表示將貨物港務費和港口設施保安費標準降２０％



《寶島快訊》﹡台股收跌３％，報１０９７７﹒６４點



《其他消息》﹡陳茂波稱全民派１萬元料７月初接受申請，暑假開始派發現金

﹡劉怡翔稱未來５年料共發６６０億元綠色債券

﹡運房局表示擬增首置盤助市民「上車」，將有新土地招標

﹡「區政聯盟」改組，鋪路選立會

﹡選管會建議９月立法會選舉可優先讓長者孕婦等投票

﹡專責委員會支持推行智慧燈柱計劃，但建議進一步保障私隱

﹡經民聯表示建議港鐵票價由４月起至年底減價二至三成

﹡民建聯歡迎長者優先投票建議，民主黨憂引起爭議混亂

﹡十大屋苑周交下跌，美聯：連續四個周末維持雙位數

﹡昆士蘭保險表示有６５％中小企擔憂業務中斷

﹡彭博調查料首季度經濟萎縮５﹒８％

﹡華僑永亨下調今年經濟增長預測至－１﹒２％

﹡高力料亞太區房產市場下半年反彈，提供逢低買入機會

﹡南華早報表示港航向國航等方商討以獲戰略救生索

﹡深股通額度全日用３５億元；滬股通全日流走８７億元，陸股通淨流出

１４３億創紀錄

﹡警方表示９９９熱線回應率近９８％，未計７﹒２１求助

﹡美聯信心指數按周回升５﹒２％，預示樓價或趨向平穩



《新冠肺炎》﹡本港增１宗確診個案，累計１１６宗

﹡民政部表示５３位城鄉社區工作者疫情防控中殉職；民政部回應武漢小區造

假事件：嚴重損害黨和政府形象

﹡全國彩票市場將於本周三恢復開市，體彩福彩均包括

﹡泰國旅遊局宣布港澳旅客均需隔離１４天

﹡意大利確診病例激增至近７４００宗，超越南韓

﹡外交部表示向世衛捐款是以實際行動支持其繼續發揮專業；外交部譴責蓬佩

奧借新冠病毒對中國和武漢污名化

﹡全球首季因疫情貿易損失，已達上年中美貿易戰總和

﹡林正財稱本港或需長期維持圍堵政策，可考慮局部復課

﹡武漢天河機場表示通知部分員工復崗不代表有復航時間表

﹡袁國勇稱待大部分人感染後，疫情才可望紓緩；袁國勇料疫情不會完結，年

底前市民或要日日戴口罩

﹡康泰即日起取消本月泰國旅行團

﹡畢馬威捐贈逾４３０萬支持內地及香港抗疫工作

﹡積木集團（０８１８７）主要業務收益或大幅下降，積極尋求資金源

﹡聯想料周三全線復產，提供獎勵吸引工人復工

﹡豐田上月在華銷量挫七成，今恢復部分中國廠正常產能

﹡花旗香港表示２月信用卡消費按年跌一成，網上消費增

﹡東亞銀行慈善基金因應疫情增加捐款至３００萬元

﹡德權與湖北包機確診者同機，明天將接受港大病毒測

﹡永安旅遊取消本月出發之泰國旅行團

﹡鍾南山稱全球疫情至少延續至６月，應加強邊境檢測

﹡遠大醫藥（００５１２）穩步復工復產

﹡港航表示赴泰乘客需出示健康證明，入境後隔離１４天

﹡張竹君冀拖延疫情，爭取時間研發疫苗

﹡皇家特許測量師學會籌逾二萬份抗疫物資轉贈基層

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