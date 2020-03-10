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即市新聞

10/03/2020 07:46

《日出而作》美股全線挫逾７％一度跌停，油價低收逾兩成，金回吐

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２３８５１﹒０２　跌２０１３﹒７６點╱７﹒７９％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７４６﹒５６　跌　２２５﹒８１點╱７﹒６０％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９５０﹒６８　跌　６２４﹒９４點╱７﹒２９％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　５９６５﹒７７　跌　４９６﹒７８點╱７﹒６９％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１０６２５﹒０２　跌　９１６﹒８５點╱７﹒９４％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　４７０７﹒９１　跌　４３１﹒２０點╱８﹒３９％　
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０２﹒９８，歐元兌美元１﹒１４０４

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