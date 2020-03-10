《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３８５１﹒０２ 跌２０１３﹒７６點╱７﹒７９％
標普５００ ２７４６﹒５６ 跌 ２２５﹒８１點╱７﹒６０％
納斯達克 ７９５０﹒６８ 跌 ６２４﹒９４點╱７﹒２９％
倫敦富時１００ ５９６５﹒７７ 跌 ４９６﹒７８點╱７﹒６９％
法蘭克福ＤＡＸ １０６２５﹒０２ 跌 ９１６﹒８５點╱７﹒９４％
巴黎ＣＡＣ４０ ４７０７﹒９１ 跌 ４３１﹒２０點╱８﹒３９％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０２﹒９８，歐元兌美元１﹒１４０４
10/03/2020 07:46
《日出而作》美股全線挫逾７％一度跌停，油價低收逾兩成，金回吐
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３８５１﹒０２ 跌２０１３﹒７６點╱７﹒７９％
標普５００ ２７４６﹒５６ 跌 ２２５﹒８１點╱７﹒６０％
納斯達克 ７９５０﹒６８ 跌 ６２４﹒９４點╱７﹒２９％
倫敦富時１００ ５９６５﹒７７ 跌 ４９６﹒７８點╱７﹒６９％
法蘭克福ＤＡＸ １０６２５﹒０２ 跌 ９１６﹒８５點╱７﹒９４％
巴黎ＣＡＣ４０ ４７０７﹒９１ 跌 ４３１﹒２０點╱８﹒３９％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０２﹒９８，歐元兌美元１﹒１４０４
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