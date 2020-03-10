《油金掠影》沙特及俄國發動價格戰油價崩盤，金觸千七美元後回落

《經濟通通訊社１０日專訊》主要產油國沙特阿拉伯和俄羅斯爆發油價戰，原油周一（９日

）錄得自１９９１年海灣戰爭以來最大單日跌幅。

布蘭特原油期貨急插１０﹒９１美元或２４﹒１％，收報每桶３４﹒３６美元，盤中最低見

３１﹒０２美元，為２０１６年２月來最低水平。美國原油期貨價格崩跌１０﹒１５美元或

２４﹒６％，收報每桶３１﹒１３美元，盤中最多蒸發３３％，至２７﹒３４美元。

沙特阿拉伯和俄羅斯周末均表示，將提高產量。此前，莫斯科拒絕油組應對新冠疫情而擴大

減產的提議。

據消息人士透露，沙特計劃將４月原油日產量從近幾個月的９７０萬桶╱日大幅提高至逾

１０００萬桶╱日，上周末已大幅下調出口價格，以鼓勵煉油商增加採購。

而俄羅斯亦表示，能在未來六至十年內應對低油價。

油價大跌令能源類股價格也大幅下挫，頁岩油生產商預計收入將下降。

此外，國際能源署（ＩＥＡ）周一表示，受疫情影響導致經濟活動停頓，２０２０年全球石

油需求勢頭或出現逾十年來首次萎縮。



＊鈀金下挫２﹒９％＊



金價周一觸及１７００美元後回落，因投資者在高位匆匆獲利後，以應付在股市和能源市場

暴跌後的追繳保證金。

現貨金軟０﹒１％，報每盎司１６７２﹒３２美元。美國黃金期貨收漲０﹒２％，報

１６７５﹒７０美元。

金價在盤中早段曾上漲１﹒７％，報每盎司１７０２﹒５６美元，為２０１２年１２月來最

高位。

油價暴跌加上新冠疫情的迅速蔓延，加劇市場對經濟衰退的擔憂，美股重挫約５％。

現時投資者將關注於本周四（１２日）召開的歐洲央行會議，及於本月１８日召開的美國聯

儲局政策會議。

其他貴金屬，鈀金挫２﹒９％，至每盎司２４９１﹒１５美元。銀下跌１﹒９％，至每盎司

１６﹒９８美元。鉑急跌４﹒３％，至每盎司８６１﹒７４美元。（ｆｚ）

