  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/03/2020 07:50

《油金掠影》沙特及俄國發動價格戰油價崩盤，金觸千七美元後回落

　　《經濟通通訊社１０日專訊》主要產油國沙特阿拉伯和俄羅斯爆發油價戰，原油周一（９日
）錄得自１９９１年海灣戰爭以來最大單日跌幅。
　　布蘭特原油期貨急插１０﹒９１美元或２４﹒１％，收報每桶３４﹒３６美元，盤中最低見
３１﹒０２美元，為２０１６年２月來最低水平。美國原油期貨價格崩跌１０﹒１５美元或
２４﹒６％，收報每桶３１﹒１３美元，盤中最多蒸發３３％，至２７﹒３４美元。
　　沙特阿拉伯和俄羅斯周末均表示，將提高產量。此前，莫斯科拒絕油組應對新冠疫情而擴大
減產的提議。
　　據消息人士透露，沙特計劃將４月原油日產量從近幾個月的９７０萬桶╱日大幅提高至逾
１０００萬桶╱日，上周末已大幅下調出口價格，以鼓勵煉油商增加採購。
　　而俄羅斯亦表示，能在未來六至十年內應對低油價。
　　油價大跌令能源類股價格也大幅下挫，頁岩油生產商預計收入將下降。
　　此外，國際能源署（ＩＥＡ）周一表示，受疫情影響導致經濟活動停頓，２０２０年全球石
油需求勢頭或出現逾十年來首次萎縮。

＊鈀金下挫２﹒９％＊

　　金價周一觸及１７００美元後回落，因投資者在高位匆匆獲利後，以應付在股市和能源市場
暴跌後的追繳保證金。
　　現貨金軟０﹒１％，報每盎司１６７２﹒３２美元。美國黃金期貨收漲０﹒２％，報
１６７５﹒７０美元。
　　金價在盤中早段曾上漲１﹒７％，報每盎司１７０２﹒５６美元，為２０１２年１２月來最
高位。
　　油價暴跌加上新冠疫情的迅速蔓延，加劇市場對經濟衰退的擔憂，美股重挫約５％。
　　現時投資者將關注於本周四（１２日）召開的歐洲央行會議，及於本月１８日召開的美國聯
儲局政策會議。
　　其他貴金屬，鈀金挫２﹒９％，至每盎司２４９１﹒１５美元。銀下跌１﹒９％，至每盎司
１６﹒９８美元。鉑急跌４﹒３％，至每盎司８６１﹒７４美元。（ｆｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態10/03/2020
油價暴跌且疫情加劇 美股熔斷道指暴瀉逾二千點
生財有道10/03/2020
【新冠肺炎】日本泰國封關點算好? 一文睇哂旅遊Cancel保險有無得賠!
生財有道09/03/2020
【磚頭有價（下）】發展商逆市推盤 股份投資嚴選新地恒地新世界
生財有道09/03/2020
「三桶油」急跌拖累港股瀉千點 午收力守兩萬五
生財有道09/03/2020
【油市博弈】郭思治：油價難樂觀石油股勿沾手 航空股受惠亦有限
FOCUS09/03/2020
【FOCUS】俄羅斯「借刀」油價戰 侵侵「黃雀在後」?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金