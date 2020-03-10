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即市新聞

10/03/2020 07:50

《華爾街內望》油價暴跌且疫情加劇，美股熔斷，道指暴瀉逾二千點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》油價暴跌，加上新冠肺炎疫情帶來經濟衰退的擔憂加劇，美股
周一（１１日）錄得自２００８年金融危機以來最大單日跌幅。
　　美股三大指數一開市就崩跌，觸發熔斷機制，即時停市十五分鐘，及後更一度狂瀉二千點。
雖然次後道指曾經收復失地，但最終收跌２０１３點或７﹒７９％，報２３８５１點。
　　標指收跌２２５點或７﹒６０％，報２７４６點，較上月創下的歷史高位跌約兩成。納指收
跌６２４點或７﹒２９％，報７９５０點。
　　市場恐慌指數「芝加哥期權交易所波動率指數」升１２﹒５２點或２９﹒８５％，報
５４﹒４６點。
　　沙特及俄羅斯之間的石油供應協議磋商破裂，油價創下自１９９１年波斯灣戰爭以來最大單
日跌幅，布蘭特原油期貨崩跌２３﹒８８％，美國原油期貨暴跌２５﹒１％。
　　全球新冠肺炎確診病例超過１１萬，導致供應普遍受影響，並促使各國政府紛紛採取大規模
隔離措施遏制疫情。
　　個股方面，美國聯航局拒絕７３７　Ｍａｘ客機線路系統不需要進行調整的提議，波音暴跌
１３﹒４％。蘋果上月因疫情導致需求減半，於中國的智能手機銷量不足５０萬部，收跌
７﹒９％。
　　資金持續流入債市，十年期美債收益率盤中曾跌至新低０﹒３１８％，不過之後回升至
０﹒５１５％。（ａｌ）

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