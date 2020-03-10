美股急瀉港股反彈，高開２４５點報２５２８５點，國指升１３０點

《經濟通通訊社１０日專訊》美股因油價急挫關係引起市場恐慌，道指暴瀉逾二千點並觸發

熔斷機制，亞洲股市今早普遍低走，日經再瀉４３７點，台北加權指數跌３４４點。港股方面，

恆指上日大跌逾千點後，今早反彈，本地地產股表現強勁，恆隆地產（００１０１）升

４﹒９４％，九倉置業（０１９９７）升４﹒５２％，而領展（００８２３）大升５﹒６９％為

開市升幅最好恆指成分股。恆生指數開報２５２８５點，升２４５點或升０﹒９８％，主板成交

３８﹒３４億元。國企指數開報１０１１５點，升１３０點或升１﹒３１％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒７２％，報４８﹒４元；港交所

（００３８８）升０﹒３２％，報２４８﹒８元；騰訊控股（００７００）升１﹒２２％，報３

８２元；中移動（００９４１）無升跌，報５８﹒８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒４２％

，報７１﹒７元。



恆指十隻升幅顯著股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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領展 （００８２３） ７８﹒００元 升５﹒６９％

恆隆地產（００１０１） １７﹒４２元 升４﹒９４％

中信股份（００２６７） ８﹒７３元 升４﹒９３％

碧桂園 （０２００７） １０﹒３２元 升４﹒８８％

九倉置業（０１９９７） ３５﹒８０元 升４﹒５３％



舜宇光學（０２３８２） １２８﹒００元 升４﹒４９％

工商銀行（０１３９８） ５﹒３７元 升４﹒０７％

華潤置地（０１１０９） ３６﹒２５元 升４﹒０２％

中國旺旺（００１５１） ６﹒１７元 升３﹒０１％

長實集團（０１１１３） ４６﹒７５元 升２﹒９７％

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（ｕｌ）

