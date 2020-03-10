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10/03/2020 09:23

美股急瀉港股反彈，高開２４５點報２５２８５點，國指升１３０點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美股因油價急挫關係引起市場恐慌，道指暴瀉逾二千點並觸發
熔斷機制，亞洲股市今早普遍低走，日經再瀉４３７點，台北加權指數跌３４４點。港股方面，
恆指上日大跌逾千點後，今早反彈，本地地產股表現強勁，恆隆地產（００１０１）升
４﹒９４％，九倉置業（０１９９７）升４﹒５２％，而領展（００８２３）大升５﹒６９％為
開市升幅最好恆指成分股。恆生指數開報２５２８５點，升２４５點或升０﹒９８％，主板成交
３８﹒３４億元。國企指數開報１０１１５點，升１３０點或升１﹒３１％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒７２％，報４８﹒４元；港交所
（００３８８）升０﹒３２％，報２４８﹒８元；騰訊控股（００７００）升１﹒２２％，報３
８２元；中移動（００９４１）無升跌，報５８﹒８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒４２％
，報７１﹒７元。
　　
　　恆指十隻升幅顯著股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　領展　　（００８２３）　　７８﹒００元　　　升５﹒６９％
　　恆隆地產（００１０１）　　１７﹒４２元　　　升４﹒９４％
　　中信股份（００２６７）　　　８﹒７３元　　　升４﹒９３％
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒３２元　　　升４﹒８８％
　　九倉置業（０１９９７）　　３５﹒８０元　　　升４﹒５３％

　　舜宇光學（０２３８２）　１２８﹒００元　　　升４﹒４９％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒３７元　　　升４﹒０７％
　　華潤置地（０１１０９）　　３６﹒２５元　　　升４﹒０２％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒１７元　　　升３﹒０１％
　　長實集團（０１１１３）　　４６﹒７５元　　　升２﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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