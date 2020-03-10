《盤後部署》憧憬各國短期出台刺激措施，港股上試２６０００

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股暴瀉，三大指數均下挫逾７％，但港股上日已急跌超

過千點，加上道指期貨在港股開市前反彈，帶動恆指今早高開２４５點報２５２８５點。但開市

後不久反覆向下，兼回吐全部升幅，更一度穿２５０００點，低見２４９７８點。不過，港股很

快重拾升勢，國家主席習近平到武漢視察疫情，Ａ股獲提振，加上油價今日出現反彈，刺激大市

最多升５３８點見２５５７８點。最終，港股收報２５３９２，升３５２點或升１﹒４１％，主

板成交１４１０﹒６２億元減少近一成七。國企指數報１０１５３，升１６８點或升１﹒６９％

。

Ａ股上升，上證綜指報２９９６，升５３點或升１﹒８２％，深成指數報１１４０３，升

２９４點或升２﹒６５％。兩市成交１﹒０８萬億元人民幣。



＊各國即將開展新一輪刺激經濟措施，內地疫情或在一定程度上受控＊



美國總統特朗普周一在美股暴瀉後宣布，即將有大規模的經濟措施紓緩疫情影響，包括考慮

減免薪俸稅，及針對受影響行業包括旅遊航空業提供支援。除了美國之外，各國亦開始預告展開

新一輪刺激經濟措施，其中路透報道，日本政府即將推出第二輪應對疫情方案。

另外，南韓副財長亦表示，若金融市場出現過度的單邊波動或匯市出現羊群行為，政府將果

斷採取措施。南韓央行在對上一次議息會議出乎意料維持利率不變，有經濟學家預料央行將於４

月減息。早前摩通更指出，儘管南韓３月沒有定期利率會議，但可能在期間率先降息四分一厘。

在疫情發展方面，國務院總理李克強於１月２７日到訪武漢後，事隔一個多月國家主席習近

平亦到當地視察疫情的最新發展，有分析指，內地疫情已開始緩和及受到控制，有利經濟恢復正

常。



＊歐美疫情未現轉機，救市措施或短暫刺激大市＊



港股今日自重挫逾千點後回氣，反彈逾三百點，除了反映對各國央行救市政策的憧憬之外，

亦因為中國疫情進一步受控。不過，疫情在歐洲的發展仍未出現拐點，重災區意大利至今有超過

４６０人死亡，該國宣有全國封城，但面對缺乏醫院床位、出於緊急或必須的工作原因仍出入疫

區等現象令人懷疑封城的效用。早前歐洲最大的廉價航空公司之一弗萊比（Ｆｌｙｂｅ）宣告破

產，正逐步揭示疫情蔓延至全球對經濟造成的嚴重後果。

因此，在憧憬政府救市政策的同時，若疫情發展惡化，恐抹去前者的努力。在大市走勢方面

，港股近日走勢備受外圍股市影響，相信在特朗普宣布一系列刺激經濟措施後，港股有望繼續隨

美股反彈，但由於今日大市已部分反映今晚美股反彈的預期，故明日再大升的空間有限，短期在

２６２００點已有一定阻力，下方支持位為２４５００點水平。（ｙｋ）

