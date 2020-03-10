《外企動向》蘋果上月在華手機銷售受疫情拖累，降至不足５０萬部

《經濟通通訊社１０日專訊》據中國信息通信技術研究院數據顯示，蘋果上月在中國的智能

手機銷量不足５０萬部，主要因為新冠肺炎疫情導致需求減半。

蘋果手機出貨量由上年２月１２７萬部，下滑至４９﹒４萬部，惟１月出貨量穩定，並略高

於２００萬部水平。

數據亦顯示，上月手機生產商出貨量為６３４萬部，較上年同期１４００萬台大降

５４﹒７％，創自２０１２年首次公布數據以來一個月水平。

另外華為、小米（０１８１０）等使用安卓系統的手機降幅最大，總出貨量由上年１２７２

萬台跌至５８５萬台。

