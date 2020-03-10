《經濟通通訊社１０日專訊》據中國信息通信技術研究院數據顯示，蘋果上月在中國的智能
手機銷量不足５０萬部，主要因為新冠肺炎疫情導致需求減半。
蘋果手機出貨量由上年２月１２７萬部，下滑至４９﹒４萬部，惟１月出貨量穩定，並略高
於２００萬部水平。
數據亦顯示，上月手機生產商出貨量為６３４萬部，較上年同期１４００萬台大降
５４﹒７％，創自２０１２年首次公布數據以來一個月水平。
另外華為、小米（０１８１０）等使用安卓系統的手機降幅最大，總出貨量由上年１２７２
萬台跌至５８５萬台。
10/03/2020 08:36
《外企動向》蘋果上月在華手機銷售受疫情拖累，降至不足５０萬部
《經濟通通訊社１０日專訊》據中國信息通信技術研究院數據顯示，蘋果上月在中國的智能
手機銷量不足５０萬部，主要因為新冠肺炎疫情導致需求減半。
蘋果手機出貨量由上年２月１２７萬部，下滑至４９﹒４萬部，惟１月出貨量穩定，並略高
於２００萬部水平。
數據亦顯示，上月手機生產商出貨量為６３４萬部，較上年同期１４００萬台大降
５４﹒７％，創自２０１２年首次公布數據以來一個月水平。
另外華為、小米（０１８１０）等使用安卓系統的手機降幅最大，總出貨量由上年１２７２
萬台跌至５８５萬台。
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