《經濟通通訊社１０日專訊》油價暴跌且新冠肺炎憂慮加劇，美股隔晚經歷熔斷之後，錄得
自２００８年金融危機以來最大單日跌幅，不過美股期貨現反彈逾２％。
道指現月期貨回升６３３或２﹒６５％，報２４５１０點。標指現月期貨漲７３點或
２﹒６９％，報２８２１點。納指現月期貨漲２２５點或２﹒８４％，報８１７７點。
不過亞洲股市持續走弱，日經指數下跌２１４點或１﹒０９％，報１９４１２點。韓國綜合
指數跌３點或０﹒１６％，報１９５１點。（ａｌ）
10/03/2020 09:15
美股隔晚熔斷急瀉，美股期貨現反彈逾２％，道指期貨回升６３３點
《經濟通通訊社１０日專訊》油價暴跌且新冠肺炎憂慮加劇，美股隔晚經歷熔斷之後，錄得
自２００８年金融危機以來最大單日跌幅，不過美股期貨現反彈逾２％。
道指現月期貨回升６３３或２﹒６５％，報２４５１０點。標指現月期貨漲７３點或
２﹒６９％，報２８２１點。納指現月期貨漲２２５點或２﹒８４％，報８１７７點。
不過亞洲股市持續走弱，日經指數下跌２１４點或１﹒０９％，報１９４１２點。韓國綜合
指數跌３點或０﹒１６％，報１９５１點。（ａｌ）
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