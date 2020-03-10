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10/03/2020 09:15

美股隔晚熔斷急瀉，美股期貨現反彈逾２％，道指期貨回升６３３點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》油價暴跌且新冠肺炎憂慮加劇，美股隔晚經歷熔斷之後，錄得
自２００８年金融危機以來最大單日跌幅，不過美股期貨現反彈逾２％。
　　道指現月期貨回升６３３或２﹒６５％，報２４５１０點。標指現月期貨漲７３點或
２﹒６９％，報２８２１點。納指現月期貨漲２２５點或２﹒８４％，報８１７７點。
　　不過亞洲股市持續走弱，日經指數下跌２１４點或１﹒０９％，報１９４１２點。韓國綜合
指數跌３點或０﹒１６％，報１９５１點。（ａｌ）

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