【華為風波】美國繼續向加拿大施壓，阻止華為參與建設５Ｇ網絡

《經濟通通訊社１０日專訊》美國駐加拿大大使館周一（９日）表示，美國國際電訊事務特

別代表布萊爾已與加拿大代表會晤，討論安全可靠建設５Ｇ電信基礎設施的重要性，以及美加之

間的國防夥伴關係。

據路透社引述消息人士指，布萊爾計劃向加拿大強調華為在內，建設５Ｇ網絡的決定可能危

害獲取美國情報的可能性。

不過加拿大副總理弗里蘭發言人表示，今次會議僅是與美國在國家安全、電信上的慣常性對

話。加拿大公共安全部長比爾上日亦指，與盟友就華為情況有密切討論。（ａｌ）

