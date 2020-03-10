《經濟通通訊社１０日專訊》美國駐加拿大大使館周一（９日）表示，美國國際電訊事務特
別代表布萊爾已與加拿大代表會晤，討論安全可靠建設５Ｇ電信基礎設施的重要性，以及美加之
間的國防夥伴關係。
據路透社引述消息人士指，布萊爾計劃向加拿大強調華為在內，建設５Ｇ網絡的決定可能危
害獲取美國情報的可能性。
不過加拿大副總理弗里蘭發言人表示，今次會議僅是與美國在國家安全、電信上的慣常性對
話。加拿大公共安全部長比爾上日亦指，與盟友就華為情況有密切討論。（ａｌ）
10/03/2020 10:20
【華為風波】美國繼續向加拿大施壓，阻止華為參與建設５Ｇ網絡
《經濟通通訊社１０日專訊》美國駐加拿大大使館周一（９日）表示，美國國際電訊事務特
別代表布萊爾已與加拿大代表會晤，討論安全可靠建設５Ｇ電信基礎設施的重要性，以及美加之
間的國防夥伴關係。
據路透社引述消息人士指，布萊爾計劃向加拿大強調華為在內，建設５Ｇ網絡的決定可能危
害獲取美國情報的可能性。
不過加拿大副總理弗里蘭發言人表示，今次會議僅是與美國在國家安全、電信上的慣常性對
話。加拿大公共安全部長比爾上日亦指，與盟友就華為情況有密切討論。（ａｌ）
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