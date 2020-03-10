國家主席習近平前往武漢視察，港股倒升４１５點報２５４５５點

《經濟通通訊社１０日專訊》港股走勢反覆，恆指今早高開逾二百點後升幅蒸發，盤中更一

度跌穿二萬五關口，並低見２４９７８點。隨後據《新華社》旗下微博帳號新華視點公布，中國

國家主席習近平今日上午乘飛機抵達新冠肺炎疫情重災區湖北省武漢市，考察湖北和武漢新型冠

狀病毒肺炎疫情防控工作，市場解讀為武漢疫情有緩和甚至接近尾聲跡象，刺激港股低位反彈逾

４００點，重磅股騰訊（００７００）及匯控（００００５）各升近２％和逾１％。

另外，內銀股亦有支持，建行（００９３９）升２﹒８９％，報６﹒４１元；工行

（０１３９８）升３﹒６８％，報５﹒３５元；中行（０３９８８）升２﹒６６％，報３﹒０９

元。

現時，恆生指數報２５４５５點，升４１５點或升１﹒６６％，主板成交７０４﹒７７億元

。國企指數報１０１８５點，升２０１點或升２﹒０２％。

上證綜合指數中午收報２９６１點，升１８點點或升０﹒６２％，成交２４３８﹒６４億元

人民幣。深證成份指數中午報１１２０６點，升９８點或升０﹒８８％，成交３７６２﹒３６億

元人民幣。

重磅股方面，匯控升１﹒１３％，報４９﹒３元；港交所（００３８８）升０﹒７３％，報

２４９﹒８元；騰訊升２﹒１２％，報３８５﹒４元；中移動（００９４１）升０﹒１７％，報

５８﹒９元；友邦保險（０１２９９）升１﹒０５％，報７２﹒１５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中信股份（００２６７） ８﹒６７元 升４﹒２１％

舜宇光學（０２３８２） １２７﹒６０元 升４﹒１６％

中石油 （００８５７） ２﹒８３元 升４﹒０４％

工商銀行（０１３９８） ５﹒３５元 升３﹒６８％

中國旺旺（００１５１） ６﹒２０元 升３﹒５１％



九倉置業（０１９９７） ３５﹒２５元 升２﹒９２％

建設銀行（００９３９） ６﹒４１元 升２﹒８９％

瑞聲科技（０２０１８） ５１﹒１５元 升２﹒８１％

領展 （００８２３） ７５﹒８５元 升２﹒７８％

中石化 （００３８６） ３﹒９２元 升２﹒６２％

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（ｕｌ）

