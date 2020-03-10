《午市前瞻》紐油若短期能企穩３０美元，港股二萬五關會有支持

《經濟通通訊社１０日專訊》主要產油國沙特阿拉伯和俄羅斯爆發油價戰，加上新型肺炎疫

情在歐美持續擴散，加劇市場恐慌情緒。隔晚美股急瀉，道指一度挫逾２０００點，為美股自

１９９７年金融危機以來，史上第二度觸發熔斷機制，歐洲及中東多個主要指數亦正式墮入技術

性熊市。而港股經歷上日瀉逾千點後，今早稍有喘息，開報２５２８５點，漲２４５點或

０﹒９８％，收租股板塊領漲。其後部分重磅股如友邦（０１２９９）轉跌，濠賭股跌幅擴大，

恆指調頭向下，最低見２４９７８點跌６２點，再穿二萬五關。隨後，內地官媒報道中國國家主

席習近平抵達武漢，考察湖北和疫情防控工作，市場解讀為武漢疫情有緩和或接近尾聲跡象，刺

激Ａ股反彈，港股低位回升，最終半日收報２５４９４點，升４５４點或１﹒８１％，主板成交

７６０﹒０９億元。國企指數報１０２０４點，升２１９點或２﹒２％。

重磅股全線向上，匯控（００００５）升１﹒２３％，報４９﹒３５元；中移動

（００９４１）漲０﹒０９％，報５８﹒８５元；騰訊（００７００）揚２﹒１２％，報

３８５﹒４元；港交所（００３８８）升０﹒８１％，報２５０元；建行（００９３９）走高２

﹒８９％，報６﹒４１元。友邦後日放榜，升１﹒０５％，報７２﹒１５元。

Ａ股受習近平抵武漢消息刺激，上證綜指半日收報２９６１點，升１８點或０﹒６２％，成

交２４３８﹒６４億元人民幣。深證成指早市報１１２０６點，升９８點或０﹒８８％，成交

３７６２﹒３６億元人民幣。



＊油價急跌後回升，中海油反彈近３％＊



隔晚油價一度挫逾３０％，創１９９１年波斯灣戰爭以來最大跌幅。國際油價今早見回升，

三桶油跟隨向上，昨日急插逾１７％的中海油（００８８３）反彈２﹒７３％，報９﹒０３元；

中石油（００８５７）升３﹒３１％，報２﹒８１元；中石化（００３８６）揚２﹒３６％，報

３﹒９１元；中海油服（０２８８３）升０﹒４８％，報８﹒４２元。

據《經濟參考報》引述業內機構分析認為，國際油價從技術上已經進入熊市，不排除短期仍

存在進一步下行的風險，國內成品油價「地板價」機制或觸發，屆時煉廠將迎來政策性套利機會

。部份燃氣股走高，昆侖能源（００１３５）揚２﹒７７％，報４﹒８２元；中國燃氣

（００３８４）升０﹒７４％，報２７﹒３５元；天倫燃氣（０１６００）漲２﹒８１％，報６

﹒５９元；新奧能源（０２６８８）升２﹒５８％，報８５﹒４元；華潤燃氣（０１１９３）軟

０﹒８８％，報３９﹒５５元。

道指期貨亞洲早段反彈，避險需求略降，金價回吐金股見跌，山東黃金（０１７８７）跌

３﹒７７％，報１８﹒９元；招金（０１８１８）挫３﹒９１％，報９﹒１元；ＳＰＤＲ金

ＥＴＦ（０２８４０）軟１﹒０６％，報１２１８元。



＊中國手機出貨量勁跌５６％，舜宇仍升近５％＊



中國信息通信研究院公布，２月份國內手機總體出貨量為６３８﹒４萬部，同比下降

５６％，環比下降６９﹒３％。無阻手機設備股隨市向上，比亞迪（００２８５）揚

３﹒６３％，報１４﹒２８元；中興（００７６３）升２﹒２７％，報３１﹒６元；丘鈦科技（

０１４７８）走高２﹒１６％，報１１﹒３４元；瑞聲（０２０１８）升３﹒３２％，報

５１﹒４元；舜宇光學（０２３８２）漲４﹒８２％，報１２８﹒４元。

上月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲５﹒２％符合市場預期。其中，食品價格上漲

２１﹒９％。食品股見反彈，旺旺（００１５１）揚３﹒５１％，報６﹒２元；達利

（０３７９９）升１﹒１１％，報５﹒４７元；日清（０１４７５）軟０﹒６２％，報６﹒３７

元。瑞信發表報告料康師傅（００３２２）即食麵銷售強勁，加上有望受惠油價下跌，提升其目

標價兩成半，康師傅走高２﹒７５％，報１４﹒９２元。



＊傳東亞售退休基金業務，半日收升逾２％＊



美國聯儲局將於本月１７至１８日舉行議息會議，高盛修訂利率政策看法，最新預期本月及

４月會進一步減息，令到美國基準利率降至０％至０﹒２５％，為２０１５年時的紀錄新低。息

差或進一步收窄，渣打（０２８８８）一度失守５０元關口低見４９﹒０５元，半日收跌

１﹒２７％，報５０﹒５元；匯控升１﹒２３％，報４９﹒３５元；恆生（０００１１）走高２

﹒２７％，報１４４﹒３元；中銀香港（０２３８８）漲２﹒２３％，報２５﹒２５元。市傳東

亞（０００２３）考慮出售退休基金業務，或籌資１０億美元，半日收升２﹒５９％，報

１８﹒９８元。



＊聶振邦：匯控領展高息，投資者現可部署＊



港股今日高開低走後又再反彈，更一度倒跌６１點低見２４９７８。富途證券分析師聶振邦

向《經濟通通訊社》表示，港股近日主要跟國際油價走勢行走。他指由於凌晨恆指夜期收市後，

紐約期油已回升約４％，但油價回升的時間是停市時間，令大戶未能補倉。所以，港股今早高開

逾２００點後，大戶或有意「沽低」大市讓其補倉或平淡倉。他指由於目前油價已反彈逾半成，

他料銷後時間港股便會回升。

另一方面，他指港股短期走勢還看油價走勢，若果沙特及俄羅斯之間的油價減產問題未有惡

化，而紐約期油又能企穩３０美元，他料恆指２５０００點有支持，短期可上望反彈至

２５５００點水平。若上述兩國的油價問題突然惡化，恆指下試至２４５００點亦不足為奇。

此外，聶振邦認為投資者可以留意部分高息股如匯控及領展，因為其再下行空間不多，加上

投資者能以中長線方式部署，起碼能對抗通脹。匯控方面，他指目前該股見７厘股息率是頗值博

，建議現價可入，未來一個月的目標價是５１至５３元，若連續兩日收市跌穿４８元止蝕；領展

方面，他認為本港零售市道短期再惡化空間不大，加上近期於７０元見支持，料有一定反彈力度

，建議７３至７５元買入，未來一個月的目標價是８０至８２元，若連續兩日收市跌穿７２元止

蝕。（ｋｓ、ｎｓ）

