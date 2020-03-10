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10/03/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入８９﹒７億人幣，買建行騰訊沽融創中芯

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美股上日創歷來最大單日點數跌幅，不過在美國政府擬推刺激
經濟措施及油價回升下，道指期貨回升，加上近日內地新增確診病例大幅回落，港股今日反覆造
好。恆指高開２４５點，報２５２８５點，一度倒跌６１點，見２４９７８點全日低。其後官媒
報道，國家主席習近平今日抵達武漢市考察當地疫情防控工作，令市場憧憬為武漢疫情有緩和或
接近尾聲，港股午後大幅反彈，曾飆５３８點見２５５７８點全日高，之後升幅收窄。恆指臨近
收市前稍為回落，最終全日反彈３５２點或１﹒４％，報２５３９２。
　　按額度計算，北水全日淨流入８９﹒７億元人民幣，增加９％。北水淨買入最多的個股依次
是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、滙豐控股（００００５）；淨賣出最多
的依次是融創中國（０１９１８）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交１４１０﹒６２億元減少１６﹒８％。其中港股通成交２４２﹒４億元，佔總成交
１７﹒２％。

＊北水續買建行，流入近１７億元＊

　　據報人行近日下發《通知》規範業內俗稱「智慧存款」的靠檔計息、結構性存款等產品。分
析認為，通知明確要求創新存款產品整改，相信有助降低存款成本。建行漲２﹒８９％，報
６﹒４１元；北水流入１６﹒８６億元。
　　騰訊控股彈１﹒４８％，報３８３元；北水流入１４﹒０２億元。匯豐控股升０﹒３１％，
報４８﹒９元；北水流入３﹒７８億元。
　　融創中國無升跌，報４１﹒２元；遭北水淨沽出，淨流出金額１﹒９４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　１６﹒８６
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１４﹒０２
　　滙豐控股　　　　（００００５）　　　　　　３﹒７８
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　　３﹒５２
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒１５

　　淨沽出最多港股：
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　－１﹒９４
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－１﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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