【北水炒Ｄ乜】北水淨流入８９﹒７億人幣，買建行騰訊沽融創中芯

《經濟通通訊社１０日專訊》美股上日創歷來最大單日點數跌幅，不過在美國政府擬推刺激

經濟措施及油價回升下，道指期貨回升，加上近日內地新增確診病例大幅回落，港股今日反覆造

好。恆指高開２４５點，報２５２８５點，一度倒跌６１點，見２４９７８點全日低。其後官媒

報道，國家主席習近平今日抵達武漢市考察當地疫情防控工作，令市場憧憬為武漢疫情有緩和或

接近尾聲，港股午後大幅反彈，曾飆５３８點見２５５７８點全日高，之後升幅收窄。恆指臨近

收市前稍為回落，最終全日反彈３５２點或１﹒４％，報２５３９２。

按額度計算，北水全日淨流入８９﹒７億元人民幣，增加９％。北水淨買入最多的個股依次

是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、滙豐控股（００００５）；淨賣出最多

的依次是融創中國（０１９１８）、中芯國際（００９８１）。

主板成交１４１０﹒６２億元減少１６﹒８％。其中港股通成交２４２﹒４億元，佔總成交

１７﹒２％。



＊北水續買建行，流入近１７億元＊



據報人行近日下發《通知》規範業內俗稱「智慧存款」的靠檔計息、結構性存款等產品。分

析認為，通知明確要求創新存款產品整改，相信有助降低存款成本。建行漲２﹒８９％，報

６﹒４１元；北水流入１６﹒８６億元。

騰訊控股彈１﹒４８％，報３８３元；北水流入１４﹒０２億元。匯豐控股升０﹒３１％，

報４８﹒９元；北水流入３﹒７８億元。

融創中國無升跌，報４１﹒２元；遭北水淨沽出，淨流出金額１﹒９４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） １６﹒８６

騰訊控股 （００７００） １４﹒０２

滙豐控股 （００００５） ３﹒７８

工商銀行 （０１３９８） ３﹒５２

美團點評 （０３６９０） ３﹒１５



淨沽出最多港股：

融創中國 （０１９１８） －１﹒９４

中芯國際 （００９８１） －１﹒９０

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（ｃａ）

