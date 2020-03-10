【新冠肺炎】美聯慈善基金派贈５０００個口罩予獨居長者

《經濟通通訊社１０日專訊》美聯集團（０１２００）透過旗下「美聯慈善基金」，捐贈

５０００個口罩予「竹園神召會」，並組成義工隊，親身到達該機構位於鑽石山、牛頭角及彩虹

區的長者鄰里中心，派發口罩予區內獨居長者，總計達千名長者受惠。

美聯集團早前從世界各地訂購近８萬個口罩回港，率先分派予各分行及辦公室同時，亦預留

部分作慈善用途，以幫助有需要的社群。（ｂｉ）

