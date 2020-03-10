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10/03/2020 09:58

【新冠肺炎】林鄭月娥冀今日公布進一步的入境限制及檢疫措施

　　《經濟通通訊社１０日專訊》新型肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今早出席行政會議前表示，
目前政府不會放棄圍堵政策，即防止境外輸入個案及減少境內傳播，政府亦會根據人數分佈、確
診個案的增加速度、當地的監察措施和香港居民到訪當地的頻密程度等因素，來作出風險評估，
亦將與各地總領事商討相關事宜，希望今天可進一步公布相關的入境限制及檢疫措施。（ｂｎ）

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