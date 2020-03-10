九倉（４）去年少賺４８﹒９％，派第二次中期息７﹒５仙

《經濟通通訊社１０日專訊》九倉（００００４）公布截至去年１２月底止全年業績，純
３３﹒８６億元，按年下跌４８﹒８８％，每股基本盈利１﹒１１元，派第二次中期息７﹒５仙
，全年合共派息０﹒３２５元，按年少５０％。
期內，收入為１６８﹒７４億元，按年下跌１９﹒８６％，營業盈利為７８﹒６９億元，按
年跌１０﹒０９％。（ｊｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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