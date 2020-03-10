  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/03/2020 12:22

九倉（４）去年少賺４８﹒９％，派第二次中期息７﹒５仙

　　《經濟通通訊社１０日專訊》九倉（００００４）公布截至去年１２月底止全年業績，純
３３﹒８６億元，按年下跌４８﹒８８％，每股基本盈利１﹒１１元，派第二次中期息７﹒５仙
，全年合共派息０﹒３２５元，按年少５０％。
　　期內，收入為１６８﹒７４億元，按年下跌１９﹒８６％，營業盈利為７８﹒６９億元，按
年跌１０﹒０９％。（ｊｏ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道10/03/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇中線或重上140元
FOCUS10/03/2020
【FOCUS】中國停擺全球感冒 早日復工最大福祉
中國故事10/03/2020
【新冠肺炎】習近平飛抵武漢考察疫情防控 滬指急速倒升
生財有道10/03/2020
【新冠肺炎】日本泰國封關點算好? 一文睇哂旅遊Cancel保險有無得賠!
國際動態10/03/2020
油價暴跌且疫情加劇 美股熔斷道指暴瀉逾二千點
生財有道09/03/2020
【磚頭有價（下）】發展商逆市推盤 股份投資嚴選新地恒地新世界
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金