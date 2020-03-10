《小傳日記》習主席出巡，魚缸倒升順，內銀齊領軍，好友真開心！



《小傳日記》隔晚花旗國「孖屐」恐慌，道指直插二千點無水花，兼觸發埋「熔斷」，終歸

三大指數都跌７％收檔。本來亞洲呢邊表現都麻麻地，但魚缸一早跌到落底，所謂「光腳的不怕

穿鞋的」，所以今朝魚缸竟然反彈高開逾二百點，雖然曾經一度升幅蒸發且跌穿二萬五關口，不

過神州領導人習主席竟然前往武漢睇下咩情況，「孖屐」一下子振奮起來兼倒升，加上花旗國侵

侵將會同國會商討下調薪資稅，雙重消息帶動下，魚缸好似打咗支大補針咁，一度爆升５３８點

，盤中高見２５５７８點，最終收報２５３９２點，升３５２點或逾１巴仙，主板成交

１４１０﹒６２億銀，按日跌近兩成。國企指數報１０１５３點，升１６８點近２巴仙。

神州Ａ場都同樣受惠，上證綜合指數報２９９６點，升５３點或近兩巴仙；深證成份指數報

１１４０３點，升２９４點或近３巴仙。兩市合共成交１０８１５億元人仔。

大隻藍戰士個個生猛曬，大象（００００５）升起近半巴仙，報４８﹒９銀；生發發

（００３８８）飆逾１巴仙，報２５０﹒６銀；ＱＱ（００７００）飛起逾１巴仙，報３８３銀

；神州移動（００９４１）跌逾１巴仙，報５８﹒１５銀；ＡＩＡ（０１２９９）先前跌得甘，

而家升返近１巴仙，報７１﹒８５銀。



＊人行出新策內銀齊齊發，內房成績好同業飛高高＊



神州央媽下令叫停銀行靠檔計息產品，分析話係要求創新存款產品整改，相信有助降低存款

成本，班錢莊大佬梗係精神爽利。建行（００９３９）升近３巴仙，報６﹒４１銀；工行

（０１３９８）飛起近４巴仙，報５﹒３５銀；交行（０３３２８）漲近２巴仙，報４﹒９８銀

；招行（０３９６８）抽高逾２巴仙，報３６﹒９銀；中行（０３９８８）升近２巴仙，報

３﹒０７銀。

神州磚頭佬近期陸續派成績表，其中時代中國（０１２３３）純利都賺一成八，成績都幾唔

錯，所以同業都有好憧憬。時代中國早段升過３巴仙，但係獲利盤湧現，最後倒跌逾２巴仙，報

１４銀；中海外（００６８８）升近１巴仙，報２５﹒７５銀；潤地（０１１０９）升近２巴仙

，報３５﹒４銀；碧桂園（０２００７）踢高逾３巴仙，報１０﹒１１銀；中國恆大

（０３３３３）升近半巴仙，報１６﹒６４銀。



＊蘋果店復營手機佬勢勁，５Ｇ規模擴概念股價托＊



野村出報告話，舜宇光學（０２３８２）上個月出貨量好過預期，相信手機攝像模組

（ＣＣＭ）出貨量嘅勢頭比丘鈦科技（０１４７８）仲要好，所以維持舜宇買入評級，隻佬都彈

咗近５巴仙報１２８﹒５銀；丘鈦就輕跳兩格，報１１﹒１４銀。蘋果喺中國嘅４２間零售店，

有３８間已恢復營業，同業其他股份齊齊走高，瑞聲科技（０２０１８）起哄近３巴仙，報

５１﹒２銀；高偉電子（０１４１５）炒高２巴仙半，報１﹒６４銀；威勝（０３３９３）抽高

逾２巴仙，報３﹒０２銀。

神州支持行業全面開展５Ｇ基礎設施建設，話要加快開通５Ｇ基站，到今年底四間運營商嘅

５Ｇ基站建設規模會達到６０萬個。得到阿爺重視，５Ｇ佬梗係開心啦，長飛光纖

（０６８６９）飆近８巴仙，報１７﹒１銀；中國鐵塔（００７８８）炒高近２巴仙，報１﹒９

報３１﹒４５銀。



＊花旗國出聲油佬唔使驚，成本壓得低鐵鳥係最威＊



花旗國財長努欽同俄佬講，話希望石油市場有序。雖然唔知「戰鬥民族」聽唔聽得入耳，不

過油價就抽返上少少，噚日重創嘅油佬今日唔洗再仆直，中海油（００８８３）同中石油

（００８５７）齊齊起飛近３巴仙，報９﹒０５銀同２﹒７９銀；中石化（００３８６）輕跳逾

１巴仙，報３﹒８６銀；中海油服（０２８８３）滑３格，報８﹒３５銀。

油價跌最開心一定係鐵鳥，可以ｃｏｓｔ ｄｏｗｎ呀嘛，屐飛（００２９３）聽日出全年

業績，踼高近１巴仙，報９﹒８７銀。大和出報告話，國航（００７５３）對油價敏感度高，將

佢嘅評級升至買入，彈近６巴仙，報６﹒４７銀。南航（０１０５５）同東航（００６７０）炒

高近５巴仙，分別報４﹒２９銀同３﹒４２銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

