【新冠肺炎】霸菱料中國首季ＧＤＰ按季大跌，疫情嚴重破壞供應鏈

《經濟通通訊社１０日專訊》Ｂａｒｉｎｇｓ大中華投資總監杜敬創表示，儘管新型冠狀病

毒疫情對經濟造成的負面影響於亞洲最為顯著，但目前的經濟數據顯示這可能是一次短期的調整

，從長遠來看，一些受疫情影響最嚴重的經濟體系可能會出現強勁復甦。

他表示，中國首季國內生產總值較上季大幅下跌的可能性很大，而一些經濟學家估計國內生

產總值的年度化降幅為３至５％。儘管希望中國受到疫情影響最壞的時刻已成過去，但隨著數以

百萬計人員陸續復工，會繼續密切留意可能產生的影響，以及這是否會導致該疫情再度擴散及惡

化。

他又認為，中國爆發疫情及經濟中斷，對在貿易、旅遊及╱或供應鏈生產方面與中國聯繫緊

密的國家及╱或企業所造成的影響最為嚴重，例如香港、日本、台灣、韓國、越南及泰國透過公

司向中國銷售ｉＰｈｏｎｅ及鐵礦石，已受到並在短期內很可能將繼續受到顯著影響，倘若該病

毒導致部分或全部工廠暫時停工，可能會為供應鏈造成嚴重破壞。歐洲及美國亦很可能受到影響

，但受影響程度可能較亞洲為輕。

在經濟方面，Ｂａｒｉｎｇｓ首席環球策略師及霸菱投資學院總監Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ

Ｓｍａｒｔ表示，各國政府及央行仍堅持實施財政及貨幣措施以支持疲弱的需求，縱使有人質

疑這樣能帶來多大的改變，這或可能會引發許多投資者一直預期的環球經濟衰退局面，但目前仍

言之尚早。另外，亦有一種合理的可能性，就是貨幣寬鬆政策與疫情防控措施同時實施，屆時市

場可能會迅速回升。（ｂｉ）

