市場避險情緒降溫及Ａ股走強，港股全日彈３５２點收報２５３９２

《經濟通通訊社１０日專訊》內地新冠肺炎疫情漸受控制，本日僅新增２４宗個案，治癒人

數增加１３２３人。此外，美國總統特朗普周一（９日）在白宮簡報會表示，為應對新冠肺炎疫

情，公布重大經濟措施及嚴厲防護措施，令市場避險情緒有所降溫。美國十年期國債收益率本日

回升至０﹒６％以上水平，金價亦降至１６６０美元；日圓回軟以及美元兌離岸人民幣企穩

６﹒９水平，加上國際油價同告反彈，刺激港股今早高開２４５點報２５２８５點。可惜港股後

勁不繼，部分重磅股如騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）轉跌，濠賭股跌幅擴大，恆指

調頭向下，最低見２４９７８點跌６２點，再穿二萬五關。

未幾，內地官媒報道國家主席習近平抵武漢考察湖北和疫情防控工作，令市場憧憬為武漢疫

情有緩和或接近尾聲，刺激Ａ股反彈，加上美股三大指數期貨目前各反彈逾３％，港股亦隨即回

升。當中受騰訊、內銀股、石油股及濠賭股帶動，港股曾經最多飆５３８高見２５５７８點。港

股臨近收市前稍為回落，最終全日反彈２５３９２點，升３５２點或升１﹒４１％，主板成交

１４１０﹒６２億元減少１６﹒８％。國企指數報１０１５３點，升１６８點或升１﹒６９％。

Ａ股同樣走強，上證綜合指數報２９９６點，升５３﹒４７點或升１﹒８２％。深證成分指

數報１１４０３點，升２９４﹒９２點或升２﹒６５％，兩市總成交１０８１５﹒２億元人民幣

，連續第二日成交突破萬億元。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）彈１﹒４８％，報３８３元；友邦保險

（０１２９９）升０﹒６３％，報７１﹒８５元；匯豐控股（００００５）升０﹒３１％，報

４８﹒９元；中國移動（００９４１）軟１﹒１１％，報５８﹒１５元；香港交易所

（００３８８）升１﹒０５％，報２５０﹒６元。



＊國際油價反彈，中海油彈近３％＊



國際油價本日反彈，布蘭特原油期貨最新報３６﹒０４美元漲近半成，紐約原油期貨最新報

３２﹒７３美元漲逾半成，刺激石油股普遍反彈。中海油（００８８３）漲２﹒９６％，報

９﹒０５元；中石油（００８５７）揚２﹒５７％，報２﹒７９元；中石化（００３８６）走高

１﹒０５％，報３﹒８６元；中海油服（０２８８３）軟０﹒３６％，報８﹒３５元。

美股三大指數期貨亞洲時段反彈，避嫌需求下降，金價現時回落至１６６０美元水平，金礦

股普遍回軟。山東黃金（０１７８７）挫４﹒５８％，報１８﹒７４元；招金礦業

（０１８１８）瀉６﹒０２％，報８﹒９元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌１﹒１４％，

報１２１７元；紫金礦業（０２８９９）跌１﹒２１％，報３﹒２７元。

大和發表研究報告指，由於俄羅斯及沙特阿拉伯就原油減產問題有分歧，國際市場近期出現

動盪，加上中國民用航空局（ＣＡＡＣ）公布最新一輪的航空公司支持政策，相信將令航空公司

受惠。南方航空（０１０５５）飆４﹒６３％，報４﹒２９元；東方航空（００６７０）漲

４﹒９１％，報３﹒４２元；中國國航（００７５３）彈５﹒５５％，報６﹒４７元；國泰航空

（００２９３）升０﹒９２％，報９﹒８７元。



＊銀行靠檔計息產品被正式叫停，內銀股走強＊



有內媒指，人行近日下發《關於加強存款利率管理的通知》，規範業內俗稱「智慧存款」的

靠檔計息、結構性存款等產品。人行在通知中要求，各存款類金融機構嚴格執行人行存款利率和

計結息管理規定，按要求整改定期存款提前支取靠檔計息等不規範存款「創新」產品。有分析指

通知明確要求創新存款產品整改，相信有助降低存款成本，內銀股走高。建行（００９３９）漲

２﹒８９％，報６﹒４１元；工行（０１３９８）升３﹒６８％，報５﹒３５元；中國銀行

（０３９８８）升１﹒９９％，報３﹒０７元；交行（０３３２８）升１﹒８４％，報４﹒９８

元；招行（０３９６８）升２﹒０７％，報３６﹒９元。

國家主席習近平抵達湖北省武漢市考察當地疫情防控工作，或暗示武漢的疫情已經受控，封

城措施有望告一段落，濠賭股反彈。銀河娛樂（０００２７）漲３﹒７９％，報５０﹒６元；金

沙中國（０１９２８）升１﹒５２％，報３３﹒５元；永利澳門（０１１２８）升１﹒５４％，

報１４﹒５元；澳博控股（００８８０）升４﹒７１％，報８﹒４４元；新濠國際

（００２００）升１﹒２１％，報１５元。

內地信息通信研究院公布，２月份國內手機總體出貨量為６３８﹒４萬部，同比下降５６％

，環比下降６９﹒３％，惟手機設備股普遍隨市走高。舜宇光學（０２３８２）彈４﹒９％，報

１２８﹒５元；瑞聲科技（０２０１８）漲２﹒９１％，報５１﹒２元；丘鈦科技

１２８﹒５元；瑞聲科技（０２０１８）漲２﹒９１％，報５１﹒２元；丘鈦科技

（０１４７８）升０﹒３６％，報１１﹒１４元；比亞迪電子（００２８５）升３﹒３４％，報

１４﹒２４元；富智康（０２０３８）升４﹒８１％，報１﹒０９元。（ｋｓ）

