《神州經脈》習近平親赴武漢戰疫，滬指上望三千關，外資重新入場

《神州經脈》據《新華社》旗下微博帳號新華視點公布，中國國家主席習近平今日上午乘飛

機抵達新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北省武漢市，先後到火神山醫院及東湖新城社區考察當地

疫情防控工作，意義非常。近日中國新增確診病例大幅回落，９日整個湖北的新增確診病例僅有

１７宗，其他地區的新發疫情也是源自外國輸入的患者，而習近平選擇在此時到訪武漢，暗示著

聲稱由其「親自指揮」的「戰疫」工作獲得重大勝利，且武漢疫情已經受控，對市場釋放復工復

產的信心。

環球股市方寸大亂，美股道指迎來史上第二次熔斷，反觀Ａ股風景更好，滬綜指早市升跌交

替如坐過山車，最多跌１﹒３１％接近二千九關，在習近平抵達武漢消息傳出後，立即轉頭升，

午後更愈升愈有，一度突破三千關，惟該位置壓力，滬指最終升１﹒８２％收報２９９６﹒７６

點，三千關前止步。科技股狂飆，深成指、創業板指收市齊升約２﹒７％。

Ａ場度過刺激的一天，兩市全日成交１０８１５億元（人民幣．下同），連續第二日成交突

破萬億元，按日成交量持平。昨日陸股通創下互聯互通以來最大單日淨賣出額後，今日淨流入

３０﹒９６億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒內地新冠疫情總體趨勢向好，國家主席習近平今日到訪武漢，更為全面戰勝疫情注入一劑「

強心針」。據湖北省潛江市人民政府辦公室官方微信消息，該市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮

部今日召開專題會議。會議決定，在做好疫情防控的前提下，潛江市將於近日全面恢復正常生產

生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，所有公共交通將恢復，所有企業將全面復工復產。潛江

市或將成為湖北省內首個實現全面復工復產的城市。



２﹒據《經濟觀察報》報道，武漢經濟技術開發區新冠肺炎疫情防控指揮部發布了「關於同意東

風本田有限公司及供應商復工的批復」。該文件顯示，根據新冠肺炎疫情防控指揮部的意見，批

准東風本田及其在區內供應分階段有序開工復產，落款時間為３月９日。據悉，神龍汽車、東風

雷諾、東風有限（東風日產母公司）截至目前均還未收到相關復工通知，上汽通用則表示需要進

一步了解確認。



３﹒國家統計局公布，２０２０年２月份，全國居民消費價格同比上漲５﹒２％，漲幅較上月回

落０﹒２個百分點，符合市場預期。其中，城市上漲４﹒８％，農村上漲６﹒３％；食品價格上

漲２１﹒９％，非食品價格上漲０﹒９％；消費品價格上漲７﹒９％，服務價格上漲０﹒６％。

１ ２月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲５﹒３％。



４﹒國家統計局公布，２０２０年２月份，全國工業生產者出廠價格同比下降０﹒４％，上月為

升０﹒１％，遜於市場預期的跌０﹒３％；當月ＰＰＩ環比下降０﹒５％。工業生產者購進價格

同比下降０﹒５％，環比下降０﹒３％。１ ２月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降

０﹒２％，工業生產者購進價格下降０﹒４％。



５﹒今年前兩月，受疫情影響，一些城市的土拍市場停止交易或者延期，部分房企的資金鏈面臨

壓力。根據中國指數研究院近日公布的數據，前兩月全國受監測的３００城市推出住宅用地規劃

建築面積１﹒１７億平方米，同比大幅減少１９﹒４％，成交規劃建築面積０﹒８４億平方米，

同比大幅下降３２﹒８％，整體市場供求均低位運行。



６﹒國務院安委會辦公室、應急管理部印發通知，要求各地深刻吸取福建泉州「３﹒７」坍塌事

故教訓，嚴守安全底線，層層壓實責任，舉一反三加強當前復工復產安全生產工作。要求清醒認

識當前安全生產風險疊加的嚴峻形勢，全力抓好復工復產安全生產工作，在落實便企惠企政策措

施、支持推進企業復工復產的同時，強化各級領導干部安全生產責任制，立即開展隔離觀察場所

建築安全風險隱患排查等，嚴防各類事故發生。



７﹒農業農村部市場與信息化司司長唐珂在今日召開的發布會上表示，總體上看，疫情期間全國

主要農產品產能和供給充足，市場運行基本平穩，近期的價格普遍有所下跌，部分品種因為流通

受阻，出現區域性、階段性供需失衡和價格波動。從具體品種上看：糧油庫存較為充足，終端產

品價格保持穩定；豬肉供給持續偏緊，價格高位運行後小幅回落。從後期來看，不少農產品陸續

進入春季上市的高峰，價格下行和滯銷的風險在加大。



８﹒據《２１世紀經濟報道》引述消息指，人行近日下發《關於加強存款利率管理的通知》，規

範業內俗稱「智慧存款」的靠檔計息、結構性存款等產品。人行在通知中要求，各存款類金融機

構嚴格執行人行存款利率和計結息管理規定，按要求整改定期存款提前支取靠檔計息等不規範存

款「創新」產品。（ｗｌ）

