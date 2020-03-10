【數據解讀】統計局：２月ＣＰＩ漲幅回落，疫情致食品價格升較多

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局城市司司長趙茂宏解讀２月ＣＰＩ數據指，２月份

，突如其來的新冠肺炎疫情對價格走勢形成了較為復雜的衝擊，ＣＰＩ仍處高位，漲幅有所回落

。２月全國ＣＰＩ環比上漲０﹒８％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點；同比上漲５﹒２％，漲

幅回落０﹒２個百分點。

據測算，在２月份５﹒２％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為２﹒９個百分點，

今年的新漲價影響約為２﹒３個百分點。新漲價影響佔比較高，達四成多。１至２月平均，

ＣＰＩ比去年同期上漲５﹒３％，漲幅比去年同期擴大３﹒７個百分點。



＊運送成本上升，食品價格上漲較多＊



２月份，食品價格環比上漲４﹒３％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約

０﹒９８個百分點；同比上漲２１﹒９％，漲幅擴大１﹒３個百分點，影響ＣＰＩ上漲約

４﹒４５個百分點。

食品價格上漲較多的主要原因，從供給方面看，主要是各地不同程度地實施了交通運輸管控

措施，部分地區物流不暢；人力短缺造成物資配送難度加大，成本有所上升；部分企業和市場延

期開工開市，一些產品生產和供給受到影響，難以及時滿足市場需要。

從需求方面看，受「居家」要求與「避險」心理等因素影響，有的居民出現囤購行為，部分

地區出現搶購方便麵、肉製品和速凍食品等易儲食品現象，甚至波及到其他食品，助推價格上漲

。

２月份，雞蛋供應充足，價格環比下降６﹒９％，降幅比上月擴大３﹒２個百分點。１至２

月平均，食品價格同比上漲２１﹒３％，漲幅比去年同期擴大２０個百分點。



＊非生活必需品價格基本穩定＊



２月份，因疫情防控，部分商業和服務網點停止營業，一些非生活必需品的消費需求也受到

抑制，供需均有收縮，價格基本穩定，部分項目價格甚至下降。

工業消費品價格環比由上月上漲０﹒１％轉為下降０﹒４％；同比上漲０﹒３％，漲幅比上

月回落０﹒６個百分點。其中，能源類價格有所下降，汽油和柴油價格環比分別下降５﹒７％和

６﹒２％，居民用煤和液化石油氣價格環比分別下降１﹒０％和０﹒４％；春裝上市延緩，服裝

價格環比下降０﹒３％。服務價格環比由上月上漲１﹒０％轉為下降０﹒２％；同比上漲

０﹒６％，漲幅回落０﹒９個百分點。其中，醫療服務價格環比微漲０﹒１％，飛機票、理髮和

賓館住宿價格環比分別下降７﹒８％、２﹒５％和１﹒０％。

扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ環比由上月上漲０﹒５％轉為下降０﹒１％；同比上漲１

﹒０％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點。（ｊｔ）

