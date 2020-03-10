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即市新聞

10/03/2020 10:20

【數據解讀】統計局：２月生產領域價格穩中略降，石油業影響最大

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局城市司司長趙茂宏指出，２月份，受季節和疫情因
素影響，一些工業企業停工停產，需求減弱，全國ＰＰＩ環比由上月持平轉為下降０﹒５％，同
比由上漲０﹒１％轉為下降０﹒４％。
　　據測算，在２月份０﹒４％的同比降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為０﹒１個百分點，
新漲價影響約為－０﹒５個百分點。１至２月平均，ＰＰＩ比去年同期下降０﹒２％。

＊石油行業波動大，影響價格環比由升轉跌＊

　　２月份，國際原油市場受到較大衝擊，價格大幅度下降，影響國內石油及相關行業價格環比
由漲轉降。
　　其中，石油和天然氣開採業價格由上月上漲４﹒３％轉為下降１１％，石油、煤炭及其他燃
料加工業價格由上漲１﹒８％轉為下降４﹒４％，下游的化學原料和化學製品製造、化學纖維製
造、橡膠和塑料製品製造等行業價格均出現不同程度下降。
　　從同比看，上述行業價格也都有所下降，降幅在０﹒４％至１０﹒７％之間，合計影響
ＰＰＩ下降約０﹒４４個百分點，是ＰＰＩ同比由漲轉降的主要原因。

＊煤炭、鋼材等價格穩中有降，醫藥製造業價格微漲＊

　　２月份，煤炭供需基本平衡，價格環比由上月下降０﹒６％轉為持平；受鋼材庫存增加影響
，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格環比下降１﹒４％，降幅比上月擴大０﹒８個百分點；受國際
銅價不斷走低影響，銅冶煉價格下降３﹒６％，拉動有色金屬冶煉和壓延加工業價格由上月上漲
０﹒６％轉為下降１﹒５％。
　　疫情發生後，醫療防護物資生產企業積極復工復產保障供應，但受原材料價格上漲、物流成
本上升等因素影響，２月份醫藥製造業價格環比上漲０﹒３％。其中，消毒產品價格上漲
１４﹒８％，衛生材料價格上漲１﹒５％。（ｊｔ）

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