【新冠肺炎】法國遊客蒙古國確診成該國首例，烏蘭巴托半封城一周

《經濟通通訊社１０日專訊》據《蒙古國家通訊社》報道，蒙古國緊急情況委員會主席、副

總理恩赫圖布辛今早公布，蒙古國確診首例新型冠狀病毒肺炎病例，該患者是法國公民，與３月

２日乘莫斯科至烏蘭巴托航班抵達該國。蒙古國緊急情況委員會決定，自今早７時開始暫停首都

烏蘭巴托至地方省份的交通運輸長達一周，包括各省私人汽車出入、城際長途公交車及國內航班

和火車等各類交通工具。（ｅｙ）

