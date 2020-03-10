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10/03/2020 10:03

【新冠肺炎】法國遊客蒙古國確診成該國首例，烏蘭巴托半封城一周

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《蒙古國家通訊社》報道，蒙古國緊急情況委員會主席、副
總理恩赫圖布辛今早公布，蒙古國確診首例新型冠狀病毒肺炎病例，該患者是法國公民，與３月
２日乘莫斯科至烏蘭巴托航班抵達該國。蒙古國緊急情況委員會決定，自今早７時開始暫停首都
烏蘭巴托至地方省份的交通運輸長達一周，包括各省私人汽車出入、城際長途公交車及國內航班
和火車等各類交通工具。（ｅｙ）

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