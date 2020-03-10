【新冠肺炎】南韓單日新增確診人數跌至１３１宗，再多８１人痊癒

《經濟通通訊社１０日專訊》南韓中央防疫對策本部今日通報，截至首爾時間今日零點，南
韓單日新增１３１例感染新型冠狀病毒確診病例，為時隔兩周以來新增確診數字新低，累計確診
增至７５１３例，再多３名患者死亡，至今全國總共有５４宗死亡病例，累計治癒並解除隔離
２４７例，單日新增８１例。
新增確診病例之中，１０２例來自重災區大邱市及慶尚北道，１１例來自首都首爾市。
（ｅｙ）
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