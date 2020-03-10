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10/03/2020 11:51

【聚焦人幣】管濤：人民幣資產配置價值凸顯，國際收支將保持平衡

　　《經濟通通訊社１０日專訊》近期新冠肺炎疫情發展在全球範圍內出現分化，中國境內疫情
逐步得到控制，境外擴散趨勢卻在加速，形成了反差。美元避險功能減弱，美元指數走低，使得
人民幣匯率趨穩。據《第一財經日報》引述國家外匯管理局原國際收支司司長管濤指出，從市場
環境看，隨著人民幣匯率形成機制逐步完善，匯率彈性不斷增強，外匯市場調節能力和市場成熟
度也將繼續提升；同時，全球主要經濟體競相降息，進一步凸顯了人民幣資產的配置價值，人民
幣資產在全球範圍內具有較強的吸引力。
　　管濤認為，總的來看，今年以來，中國外匯市場運行總體平穩，雖然疫情對經濟運行造成一
定衝擊，但中國經濟長期向好的基本面沒有改變，疫情影響是短期的、總體上是可控的，未來中
國國際收支有基礎、有條件繼續保持基本平衡。不過他同時指出，需要提高警惕的是，由於疫情
在全球擴散，對全球經濟和金融帶來衝擊，有可能會出現回溢效應，對中國反過來造成影響，造
成市場情緒的波動，階段性也會讓人民幣波動。
　　他還談到，從外匯局數據來看，１月，銀行結售匯小幅順差６４億美元，綜合考慮遠期、期
權等其他供求因素，外匯市場供求呈現基本平衡略有盈餘；企業、個人等非銀行部門涉外收支順
差７４億美元，貿易、投資等主要渠道的涉外收支總體穩定。外儲方面，雖然２月結束此前連續
兩個月增長，但下滑主要受估值影響，今年中國外儲規模有望繼續保持總體穩定。（ｗｌ）

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