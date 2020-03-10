【聚焦數據】內地２月ＣＰＩ按年漲幅回落至５﹒２％，符合預期

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２０２０年２月份，全國居民消費價格同比

上漲５﹒２％，漲幅較上月回落０﹒２個百分點，符合市場預期。其中，城市上漲４﹒８％，農

村上漲６﹒３％；食品價格上漲２１﹒９％，非食品價格上漲０﹒９％；消費品價格上漲７﹒９

％，服務價格上漲０﹒６％。１ ２月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲５﹒３％

２月份，全國居民消費價格環比上漲０﹒８％。其中，城市上漲０﹒８％，農村上漲

０﹒９％；食品價格上漲４﹒３％，非食品價格下降０﹒２％；消費品價格上漲１﹒４％，服務

價格下降０﹒２％。



＊食品類價格同比漲１６％，其中豬肉漲１３５﹒２％＊



２月份，食品煙酒類價格同比上漲１６﹒０％，影響ＣＰＩ（居民消費價格指數）上漲約４

﹒８４個百分點。食品中，畜肉類價格上漲８７﹒６％，影響ＣＰＩ上漲約３﹒８５個百分點，

其中豬肉價格上漲１３５﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約３﹒１９個百分點；鮮菜價格上漲

１０﹒９％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３３個百分點；水產品價格上漲２﹒８％，影響ＣＰＩ上漲

約０﹒０５個百分點；蛋類價格上漲１﹒０％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０１個百分點；糧食價格

上漲０﹒７％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０１個百分點；鮮果價格下降５﹒６％，影響ＣＰＩ下降

約０﹒１１個百分點。

其他七大類價格同比六漲一降。其中，其他用品和服務、醫療保健、教育文化和娛樂價格分

別上漲４﹒４％、２﹒２％和１﹒０％，衣著、居住、生活用品及服務價格分別上漲０﹒５％、

０﹒３％和０﹒１％；交通和通信價格下降１﹒６％。（ｗｌ）

