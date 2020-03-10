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10/03/2020 09:33

【聚焦數據】內地２月ＰＰＩ按年轉跌０﹒４％，遜預期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２０２０年２月份，全國工業生產者出廠價
格同比下降０﹒４％，上月為升０﹒１％，遜於市場預期的跌０﹒３％；當月ＰＰＩ環比下降０
﹒５％。工業生產者購進價格同比下降０﹒５％，環比下降０﹒３％。１　２月平均，工業生產
者出廠價格比去年同期下降０﹒２％，工業生產者購進價格下降０﹒４％。

＊生產資料出廠價格同比降１％，農副產品類購進價格漲７﹒６％＊

　　工業生產者出廠價格中，生產資料價格同比下降１﹒０％，降幅比上月擴大０﹒６個百分點
，影響工業生產者出廠價格總水平下降約０﹒７４個百分點。其中，採掘工業價格上漲
１﹒１％，原材料工業價格下降２﹒２％，加工工業價格下降０﹒７％。生活資料價格同比上漲
１﹒４％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約０﹒３８個
百分點。其中，食品價格上漲５﹒１％，衣著價格下降０﹒３％，一般日用品價格上
漲０﹒１％，耐用消費品價格下降２﹒０％。
　　工業生產者購進價格中，農副產品類價格上漲７﹒６％，建築材料及非金屬類價格上漲
３﹒８％，黑色金屬材料類價格上漲０﹒４％；化工原料類價格下降６﹒０％，有色金屬材料及
電線類價格下降１﹒２％，燃料動力類價格下降１﹒０％。（ｗｌ）

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