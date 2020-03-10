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10/03/2020 17:47

外電：中海油或獲集團公司注入天然氣和電力公司業務

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《路透》引述知情人士報道，中國海洋石油集團公司計劃將
其天然氣接收站和電力子公司注入香港上市的中海油（００８８３）。
　　報道指，雖然重組計劃有助增加中海油潔淨能源的業務佔比，以及改善其「綠色」組合，但
由於天然氣和電力子公司業務虧損嚴重，因此能否吸引投資者仍是未知之數。分析師認為，如果
重組發生於２０１７和２０１８年，市場會無任歡迎，但現在時機不對。
　　中海油集團公司表示，不會對市場猜測置評。（ｃｌ）

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