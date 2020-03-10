外電：中海油或獲集團公司注入天然氣和電力公司業務

《經濟通通訊社１０日專訊》據《路透》引述知情人士報道，中國海洋石油集團公司計劃將

其天然氣接收站和電力子公司注入香港上市的中海油（００８８３）。

報道指，雖然重組計劃有助增加中海油潔淨能源的業務佔比，以及改善其「綠色」組合，但

由於天然氣和電力子公司業務虧損嚴重，因此能否吸引投資者仍是未知之數。分析師認為，如果

重組發生於２０１７和２０１８年，市場會無任歡迎，但現在時機不對。

中海油集團公司表示，不會對市場猜測置評。（ｃｌ）

