【企業盈警】權威金融料去年虧損按年大幅減少逾８０％

《經濟通通訊社１０日專訊》權威金融（００３９７）公布，集團預期截至２０１９年１２

月３１日止年度將會持續錄得虧損，惟估計有關虧損會比２０１８年度的虧損約４﹒３７億元大

幅減少，例如８０％以上。

虧損大幅減少主要由於２０１９年財年收益顯著增加；按公平值計入損益之權益工具的公平

值變動所產生的虧損大幅減少；錄得應佔聯營公司之溢利；以及並無有關應收聯營公司款項的減

值虧損。（ｃｗ）

