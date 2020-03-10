《日入而息》九倉少賺五成，習近平訪武漢Ａ股彈，港股升３５２點

《今天重點》﹡九倉（００００４）去年少賺４８﹒９％，派第二次中期息７﹒５仙；九倉

去年基礎盈利跌５８％，已簽約發展物業銷售額跌１３％；首２個月內地合

約銷售按年跌逾５０％，手緊房企或割價賣樓；九倉吳天海指與會德豐業務

重疊非今日的事，私有化不影響業務發展

﹡佐丹奴（００７０９）去年少賺５２％，派末期息４﹒４仙

﹡外電：中海油或獲集團公司注入天然氣和電力公司業務

﹡習近平飛抵武漢，考察新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作；習近平首站訪火神

山醫院，與醫護人員視像對話；習近平深入武漢社區，看望民眾和防控一線

工作人員

﹡內地２月ＣＰＩ按年漲幅回落至５﹒２％，符合預期；２月ＰＰＩ按年轉跌

０﹒４％，遜預期；統計局表示２月ＣＰＩ漲幅回落，疫情致食品價格升較

多；２月生產領域價格穩中略降，石油業影響最大



《即日市況》﹡市場避險情緒降溫及Ａ股走強，港股全日彈３５２點收報２５３９２



《深滬股市》﹡習近平訪武漢釋放戰疫信心，滬指收漲１﹒８％見三千



《美元匯價》﹡市況將極之反覆，難承風險者宜觀望；歐元最新報１﹒１３５７╱６０，日

圓最新報１０４﹒８１╱８２



《公司業績》﹡九倉（００００４）去年少賺４８﹒９％，派第二次中期息７﹒５仙；九倉

去年基礎盈利跌５８％，已簽約發展物業銷售額跌１３％

﹡佐丹奴（００７０９）去年少賺５２％，派末期息４﹒４仙

﹡龍資源（０１７１２）全年虧轉盈賺６３１萬澳元，不派息

﹡利亞零售（００８３１）去年純利按年升１３﹒３％，連特別息派４０仙

﹡越秀地產（００１２３）去年純利按年升２７﹒７％，末期息４﹒９仙



《公司資訊》﹡中銀人壽推網上儲蓄保險計劃推廣優惠，保證回報率達３﹒４８％

﹡中銀航空租賃（０２５８８）附屬購２２架波音７８７－８飛機

﹡五龍電動車（００７２９）清盤呈請已於上周五（６日）提交法院

﹡九尊數字互娛（０１９６１）獲中手遊、京基金融認購

﹡未來世界（００５７２）棄售中達（００１３９）３﹒７６％股權

﹡長實（０１１１３）愛海頌無懼「疫市」，部分單位擬加價２％

﹡宜家在阿里巴巴天貓商城開設中國在線商店

﹡茂宸集團（００２７３）終止出售澳洲乳製品業務之交易

﹡莊園牧場（０１５３３）旗下養殖區因搬遷而未作補償，公司向法院遞交起

訴狀

﹡鼎益豐（００６１２）今早停牌，較早前公布折讓１２％配股

﹡睿見教育（０６０６８）計劃建設互聯網學校

﹡中智全球（０６８１９）料至下財年首季會員增長或減慢

﹡佐丹奴（００７０９）疫情對首季業務影響嚴重，收緊信貸減應收帳

﹡周大福（０１９２９）執董減薪三成，現階段沒有裁員計劃

﹡東瀛遊（０６８８２）取消明日至本月底所有泰國旅行團

﹡３香港夥ＷｅＬｅｎｄ推出全新「即享錢」計劃

﹡佳源（０２７６８）有信心今年達３６０億元人民幣銷售目標，不排除注入

大股東資產

﹡葉氏化工（００４０８）擬於珠海建全新溶劑生產基地，目標明年底前投產

﹡歌禮製藥（０１６７２）所有接受口服戈諾衛聯合利托那韋治療患者均已出

院

﹡會德豐地產ＯＣＥＡＮ ＭＡＲＩＮＩ加推６０伙折實６６１萬起

﹡金地商置２月份合約銷售總額按年減少７９﹒２％

﹡匯豐在港首次為機構發行綠色存款證，固定票面年息率２﹒０５厘

﹡中電信（００７２８）上半年追回受疫情影響的５Ｇ建設進度

﹡九倉（００００４）首２個月內地合約銷售按年跌逾５０％，手緊房企或割

價賣樓；九倉吳天海稱與會德豐業務重疊非今日的事，私有化不影響業務發

展

﹡佐丹奴（００７０９）料１及２月銷售額錄雙位數跌幅，２至３間香港門店

不續租；無意減價促銷，考慮拓展東歐及埃及等市場

﹡友佳國際（０２３９８）今年首兩月銷售金額按年跌３６％至７３４６萬元

人民幣

﹡巨騰國際（０３３３６）所有位於中國生產設施已大致恢復正常運作

﹡激成投資（００１８４）以逾６３７５萬元收購渥太華喜來登酒店權益

﹡伯明翰體育（０２３０９）英格蘭足球聯賽獨立紀律委員會已撤銷對球會的

指控

﹡復宏漢霖（０２６９６）Ｄｅｎｏｓｕｍａｂ生物類似藥獲藥監局註冊審評

受理



《國企紅籌》﹡中色（０１２５８）擬７３﹒６億元人民幣購中國有色礦業７４﹒５％股權

﹡中國糧油（００６０６）今早起停牌，昨日為私有化後最後交易日

﹡傳向國航（００７５３）求援擺脫財困，港航表示不就猜測評論

﹡錦江資本（０２００６）向北京崑崙飯店借出近１﹒２億元人民幣

﹡綠地香港（００３３７）今年首兩個月合約銷售按年上升２１﹒２％

﹡保利置業集團（００１１９）今年首兩個月合約銷售額按年跌２５﹒６％



《神州民企》﹡ＳＯＨＯ（００４１０）升近３８％後停牌，傳獲提出每股６元私有化

﹡京信通信（０２３４２）推出５Ｇ ｓｕｂ－６室外型ＣＰＥ及混合波束天

線

﹡時代中國（０１２３３）房產銷售次季回穩，今年買地預算最多３００億元

人民幣

﹡比亞迪（０１２１１）收到國家新能源汽車推廣補貼１０億元人民幣

﹡長汽（０２３３３）２月汽車銷量按年減８６％至約１萬輛



《中國要聞》﹡內地２月ＣＰＩ按年漲幅回落至５﹒２％，符合預期

﹡內地２月ＰＰＩ按年轉跌０﹒４％，遜預期

﹡統計局表示２月ＣＰＩ漲幅回落，疫情致食品價格升較多；２月生產領域價

格穩中略降，石油業影響最大

﹡首二月全國土地市場供需均回落，熱點城市價格仍高

﹡「雲」上自由行成新趨勢，料能帶動旅遊業復甦

﹡光伏電價政策徵意見，首提戶用補貼、升競價指導電價

﹡上海社保減收預計為企業減負近９００億元

﹡上海新增２例意大利輸入新冠病毒肺炎確診病例

﹡人行逆回購１６連停，今續零投放零回籠

﹡住建部表示全國基建在建項目１９萬個，開復工率５８％；統一將企業辦理

行政許可時間延期到７月底

﹡李克強稱加強國際合作做好出入境防疫，防止疫情反彈

﹡海關表示通過減免滯報金和滯納金等降低進出口通關成本

﹡專家表示防金融風險可放棄一點增速，政策仍以穩字當頭

﹡習近平飛抵武漢，考察新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作；習近平首站訪火神

山醫院，與醫護人員視像對話；習近平深入武漢社區，看望民眾和防控一線

工作人員

﹡湖北潛江將解除所有交通卡口，全面恢復生產生活秩序

﹡美國繼續向加拿大施壓，阻止華為參與建設５Ｇ網絡

﹡華為本月２６日正式發布Ｐ４０系列５Ｇ手機

﹡管濤稱人民幣資產配置價值凸顯，國際收支將保持平衡

﹡支付寶將聚焦服務業數字化，助４０００萬商家數字化升級

﹡上海正研究划轉部分國有資本充實社保基金；上海階段性減免社保繳費，可

為企業減負約７４０億元

﹡農業部表示疫情期間產能足，後期農產品價格下行風險大

﹡天津國資委擬售天津住宅集團控股權予上海建工

﹡扶貧辦表示對吸納貧困人口就業扶貧龍頭企業給予補貼

﹡生態環境部表示全國調減生豬禁養區１﹒４萬個

﹡工信部約談特斯拉，業內指不會影響其銷量



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１１００３﹒５４點

﹡台灣金管會表示台股若非理性下跌將採取穩定措施



《其他消息》﹡陳智思稱向美方表達人權法分化香港，商界感憂慮

﹡陳帆稱港鐵繼續跟進東鐵列車出軌事件

﹡陳茂波稱港股如常有序運作，適時再加固防衛措施；陳茂波提醒投資者需加

倍小心，但未見市場出現操控風險

﹡聯交所市調機制第一階段優化５月份推出，３月底將進行端對端測試

﹡本港去年港口貨物吞吐量微升１﹒８％

﹡深股通額度全日用３７﹒８億元；滬股通額度全日用１８﹒４億元，陸股通

淨流入近３１億



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗確診個案，涉印度團患者女兒及外傭

﹡法國遊客蒙古國確診成該國首例，烏蘭巴托半封城一周

﹡南韓單日新增確診人數跌至１３１宗，再多８１人痊癒

﹡北京首都機場開闢專區用於來自疫情嚴重國家航班停靠

﹡貴陽率先宣布復課，初三高三學生下周起返校上課

﹡鍾國斌稱可重用防菌口罩稍後交予港大檢測

﹡外交部籲在意大利華僑冷靜應對疫情，避免無序流動

﹡香港從本周五起要求所有來自意大利入境旅客強制隔離

﹡林鄭月娥冀今日公布進一步的入境限制及檢疫措施；林鄭冀盡快公布第二輪

包機安排，警員非蓄意推撞記者

﹡法國外貿銀行表示中國供應鏈受重擊，墨西哥等國迎機會

﹡物流署表示已批出採購５７００萬個口罩之合約

﹡香港足球會一名會員出現輕微病徵

﹡時代中國表示相信政府會出台更加寬鬆的行業政策

﹡國際貨幣基金組織表示政府應發放現金或推出稅收減免

﹡教育局考慮分階段復課，醫管局憂Ｎ９５口罩供應緊張

﹡第二批武漢返台包機今晚啟航，接載逾４００台人

﹡陳肇始否認強制隔離措施形同虛設，已檢控兩人

﹡標普表示疫情將使亞太區銀行信貸損失增１０００億美元

﹡應急管理部表示開展隔離觀察場所建築安全風險隱患排查

﹡Ｔｈｅ ＯＮＥ及皇室堡會員下周一可憑積分換領口罩

﹡美聯慈善基金派贈５０００個口罩予獨居長者

﹡康文署明日開放部分設施，羅智光視察準備工作

﹡澳門表示爭取３月底讓自願高三學生提早回校

﹡鴻福堂（０１４４６）與香港寬頻（０１３１０）捐出１﹒５萬個口罩予香

港復康會

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