《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５０１８﹒１６ 升１１６７﹒１４點╱４﹒８９％
標普５００ ２８８２﹒２３ 升 １３５﹒６７點╱４﹒９４％
納斯達克 ８３４４﹒２５ 升 ３９３﹒５８點╱４﹒９５％
倫敦富時１００ ５９６０﹒２３ 跌 ５﹒５４點╱０﹒０９％
法蘭克福ＤＡＸ １０４７５﹒４９ 跌 １４９﹒５３點╱１﹒４１％
巴黎ＣＡＣ４０ ４６３６﹒６１ 跌 ７１﹒３０點╱１﹒５１％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０４﹒９５，歐元兌美元１﹒１３１４
11/03/2020 07:46
《日出而作》美股反彈道指飆逾千點，紐油漲逾一成，美債息回升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５０１８﹒１６ 升１１６７﹒１４點╱４﹒８９％
標普５００ ２８８２﹒２３ 升 １３５﹒６７點╱４﹒９４％
納斯達克 ８３４４﹒２５ 升 ３９３﹒５８點╱４﹒９５％
倫敦富時１００ ５９６０﹒２３ 跌 ５﹒５４點╱０﹒０９％
法蘭克福ＤＡＸ １０４７５﹒４９ 跌 １４９﹒５３點╱１﹒４１％
巴黎ＣＡＣ４０ ４６３６﹒６１ 跌 ７１﹒３０點╱１﹒５１％
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