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即市新聞

11/03/2020 07:46

《日出而作》美股反彈道指飆逾千點，紐油漲逾一成，美債息回升

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５０１８﹒１６　升１１６７﹒１４點╱４﹒８９％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８８２﹒２３　升　１３５﹒６７點╱４﹒９４％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８３４４﹒２５　升　３９３﹒５８點╱４﹒９５％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　５９６０﹒２３　跌　　　５﹒５４點╱０﹒０９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１０４７５﹒４９　跌　１４９﹒５３點╱１﹒４１％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　４６３６﹒６１　跌　　７１﹒３０點╱１﹒５１％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０４﹒９５，歐元兌美元１﹒１３１４

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