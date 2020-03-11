《油金掠影》各國準備出台刺激經濟措施，油價跳漲金價回落

《經濟通通訊社１１日專訊》市場憧憬經濟刺激計劃前景，以及美國頁岩油生產商大幅削減

出支，將影響產量，油價在上日錄得近３０年最大單日跌幅後反彈，周二（１０日）跳漲逾８％

。

布蘭特原油期貨抽升２﹒８６美元或８﹒３２％，收報每桶３７﹒２２美元。美國原油期貨

急飆３﹒２３美元或１０﹒４％，報每桶３４﹒３６美元。

美國總統特朗普周一表示，將採取重大舉措幫助經濟對抗疫情帶來的衝擊。而日本亦在周二

公布第二輪措施以應對疫情，涉資約４０億美元。

全球投資氣氛轉好，油價、股市及其他金融市場一同反彈。不過，有分析師指，油價反彈是

因為一些低價吸納的買家推高，不排除油價有進一步下跌的可能。

沙特阿美首席執行官納瑟爾稱，計劃在４月將原油產量提高至１２３０萬桶╱日，遠高於目

前９７０萬桶╱日。

不過，俄羅斯能源部長諾瓦克表示，不排除與ＯＰＥＣ聯合採取措施穩定市場的可能性，而

下一次ＯＰＥＣ＋會議將在５至６月舉行。但沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王據報稱，暫時看

不到在５、６月召開會議的明智之處，因這樣只會顯示沙特未能在是次危機中採取必要的措施。



＊美債從歷史低位回升＊



市場預期各國將出台政策刺激經濟以緩和疫情對經濟的影響，投資者擔憂略減，金價周二繼

續回落逾１﹒５％。

現貨金回落１﹒６％，至每盎司１６５３﹒３３美元。美國黃金期貨跌０﹒９％，收報每盎

司１６６０﹒３０美元。

分析師表示，過去幾天股市大起大落，開始有部分投資者小幅減持黃金，以調整投資組合。

美國及日本採取措施提振經濟，而全球主要央行亦為避免全球經濟衰退，亦協同放寬政策的

跡象緩解市場擔憂。

此外，繼聯儲局上周緊急降息後，市場預計局方還將在本月１８日會議上再次降息。而將於

周四召開會議的歐洲央行亦是目前市場關注焦點。

美國公債收益率（殖利率）從歷史低位回升，美元指數亦於急挫後反彈。

其它貴金屬，鈀金跌３％，報每盎司２４１４﹒８２美元。白銀軟０﹒３％，報每盎司

１６﹒９２美元。鉑金微升０﹒８％，報每盎司８６９﹒３４美元。（ｆｚ）

