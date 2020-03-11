  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/03/2020 07:50

《油金掠影》各國準備出台刺激經濟措施，油價跳漲金價回落

　　《經濟通通訊社１１日專訊》市場憧憬經濟刺激計劃前景，以及美國頁岩油生產商大幅削減
出支，將影響產量，油價在上日錄得近３０年最大單日跌幅後反彈，周二（１０日）跳漲逾８％

　　布蘭特原油期貨抽升２﹒８６美元或８﹒３２％，收報每桶３７﹒２２美元。美國原油期貨
急飆３﹒２３美元或１０﹒４％，報每桶３４﹒３６美元。
　　美國總統特朗普周一表示，將採取重大舉措幫助經濟對抗疫情帶來的衝擊。而日本亦在周二
公布第二輪措施以應對疫情，涉資約４０億美元。
　　全球投資氣氛轉好，油價、股市及其他金融市場一同反彈。不過，有分析師指，油價反彈是
因為一些低價吸納的買家推高，不排除油價有進一步下跌的可能。
　　沙特阿美首席執行官納瑟爾稱，計劃在４月將原油產量提高至１２３０萬桶╱日，遠高於目
前９７０萬桶╱日。
　　不過，俄羅斯能源部長諾瓦克表示，不排除與ＯＰＥＣ聯合採取措施穩定市場的可能性，而
下一次ＯＰＥＣ＋會議將在５至６月舉行。但沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王據報稱，暫時看
不到在５、６月召開會議的明智之處，因這樣只會顯示沙特未能在是次危機中採取必要的措施。

＊美債從歷史低位回升＊

　　市場預期各國將出台政策刺激經濟以緩和疫情對經濟的影響，投資者擔憂略減，金價周二繼
續回落逾１﹒５％。
　　現貨金回落１﹒６％，至每盎司１６５３﹒３３美元。美國黃金期貨跌０﹒９％，收報每盎
司１６６０﹒３０美元。
　　分析師表示，過去幾天股市大起大落，開始有部分投資者小幅減持黃金，以調整投資組合。
　　美國及日本採取措施提振經濟，而全球主要央行亦為避免全球經濟衰退，亦協同放寬政策的
跡象緩解市場擔憂。
　　此外，繼聯儲局上周緊急降息後，市場預計局方還將在本月１８日會議上再次降息。而將於
周四召開會議的歐洲央行亦是目前市場關注焦點。
　　美國公債收益率（殖利率）從歷史低位回升，美元指數亦於急挫後反彈。
　　其它貴金屬，鈀金跌３％，報每盎司２４１４﹒８２美元。白銀軟０﹒３％，報每盎司
１６﹒９２美元。鉑金微升０﹒８％，報每盎司８６９﹒３４美元。（ｆｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樂天金匯10/03/2020
非農就業數據理想 但避險情緒仍然高漲
生財有道10/03/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇中線或重上140元
FOCUS10/03/2020
【FOCUS】中國停擺全球感冒 早日復工最大福祉
中國故事10/03/2020
【新冠肺炎】習近平飛抵武漢考察疫情防控 滬指急速倒升
生財有道10/03/2020
【新冠肺炎】日台泰意封關點算好? 一文睇哂旅遊保有無得賠!
國際動態10/03/2020
油價暴跌且疫情加劇 美股熔斷道指暴瀉逾二千點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金