【企業盈警】ＴＬ　ＮＡＴＵＲＡＬ　ＧＡＳ去年盈轉虧二百萬人幣

《經濟通通訊社１１日專訊》ＴＬ Ｎａｔｕｒａｌ Ｇａｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍ

ｉｔｅｄ（０８５３６）根據綜合管理賬目的初步評估，預期截至去年１２月底止年度錄得除稅

後虧損約２００萬元（人民幣．下同）至３００萬元，而２０１８年同期錄除稅後溢利４６０萬

元。

盈轉虧主要受累來自集團批發客戶的收入減少，及因天然氣購買價格上升且未能及時將影響

轉嫁予批發客戶而令毛利及毛利率減少。

預期相關業績本月餘下時間發布。（ｎｓ）

