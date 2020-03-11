《經濟通通訊社１１日專訊》ＴＬ Ｎａｔｕｒａｌ Ｇａｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍ
ｉｔｅｄ（０８５３６）根據綜合管理賬目的初步評估，預期截至去年１２月底止年度錄得除稅
後虧損約２００萬元（人民幣．下同）至３００萬元，而２０１８年同期錄除稅後溢利４６０萬
元。
盈轉虧主要受累來自集團批發客戶的收入減少，及因天然氣購買價格上升且未能及時將影響
轉嫁予批發客戶而令毛利及毛利率減少。
預期相關業績本月餘下時間發布。（ｎｓ）
11/03/2020 09:23
【企業盈警】ＴＬ ＮＡＴＵＲＡＬ ＧＡＳ去年盈轉虧二百萬人幣
《經濟通通訊社１１日專訊》ＴＬ Ｎａｔｕｒａｌ Ｇａｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍ
ｉｔｅｄ（０８５３６）根據綜合管理賬目的初步評估，預期截至去年１２月底止年度錄得除稅
後虧損約２００萬元（人民幣．下同）至３００萬元，而２０１８年同期錄除稅後溢利４６０萬
元。
盈轉虧主要受累來自集團批發客戶的收入減少，及因天然氣購買價格上升且未能及時將影響
轉嫁予批發客戶而令毛利及毛利率減少。
預期相關業績本月餘下時間發布。（ｎｓ）
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